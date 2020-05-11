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وزارة الصحة تحذر المواطنين من استغلال اسم الوزارة في جمع التبرعات

بواسطة شيماء إبراهيم
بيان وزارة الصحة تحذير وزارة الصحة

حذرت وزارة الصحة المواطنين من استغلال اسم الوزارة في جمع التبرعات، لتصبح المرة الثانية التي تحذر فيها وزارة الصحة من استغلال اسمها أو مستشفياتها لجمع التبرعات، خاصة مع موجة جمع التبرعات التي تتم في شهر رمضان من كل عام، وقد أوضحت وزارة الصحة أنها لا ترغب في أن يتم استغلال المواطنين، خاصة مع الظروف التي نعيشها، وأكدت على اتخاذها كافة التدابير القانونية لمنع ذلك ومعاقبة أية جهة أو فرد تسول له نفسه استغلال اسم وزارة الصحة وجمع التبرعات من المواطنين باسمها.

وزارة الصحة تحذر المواطنين من استغلال اسم الوزارة في جمع التبرعات

وقد أتى ذلك التحذير في بيان أصدرته وزارة الصحة والسكان اليوم، وقد شكرت فيه كل من ساعد الوزارة على مواجهة الفيروس “كوفيد-19″، من جهات وأفراد ومؤسسات، قاموا بمنح دعم مادي ومعنوي للوزارة، وهناك من قدم الخبرات للمساعدة، كما أشاد البيان بتضافر جهود الدولة عن طريق تسخير حميع الإمكانيات المتاحة لمواجهة الفيروس، وتعاون المجتمع المدني مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأخيرًا أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان وشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيانه أن الجهة الوحيدة المنوطة بتلقي المساهمات هي المكتب الفني لوزيرة الصحة، وهو المكتب الفني الموجود بديوان عام الوزارة، والتي تقع في 3 شارع مجلس الشعب، ويمكن التواصل معها من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

شيماء إبراهيم

اعمل محررة في موقع اليوم وكلمة ونجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وعملت بالصحافة الورقية والإلكترونية منذ عام 2008، أحب العمل الصحفي خاصة في مجال الأخبار وكتابة التحقيقات وإعداد التقارير السياحية، أهوى السفر والموسيقى وقراءة الروايات، وأهدف دائما إلى تقديم معلومات حقيقية ومفيدة للقراء دون تزييف أو تضليل، وأخيرًا أتمنى أن تحوز مقالاتنا على إعجابكم.

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