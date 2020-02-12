وزارة الصحة تحذر المواطنين من 3 أدوية مغشوشة “مضاد حيوي وقطرات للعين”

حذرت وزارة الصحة المواطنين من استخدام ثلاثة أدوية مغشوشة لعدم مطابقتها للمواصفات الطبية وهذه الدوية عبارة عن مضاد حيويى وقطرات للعين، حيث قررت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بضبط وتحريز 3 مستحضرات علاجية من خلال منشورين يحملان رقم 1، ورقم 2 لسنة 2020.

وقامت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بإصادر المنشور رقم 1 لسنة 2020 بضبط وتحريز المستحضر Keflex 250mg/5ml pos وهو مضاد حيوي يستخدم فى علاج الالتهابات الناتجة عن البكتريا ومنها التهابات الأذن الوسطي وهذه المتسحضرات من إنتاج شركة حكمة للصناعات الدوائية وتحمل أرقام التشغيلات 2088 – 2087 – 2086 ..

وأكدت وزارة الصحة بأنه تم إرسال المنشور للشركة صاحبة المستحضر لتجميد الأرصدة الموجود لديهم من هذه التشغيلات وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الشركة، وطالبت الوزارة بتحريز وإعدام الكميات الموجودة بمعرفة لجنة يكون أحد اعضائها من مفتشي الصحة، ونعرض صورة من المنشور رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالمضاد الحيوي.

كما قررت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة فى المنشور الذى يحمل رقم 2 لسنة 2020 ضبط وتحريز مستحضرين لقطرات العين وهما travonorm 5ml eye drop وهذه المستحضر عبارة عن قطرة حساسية للعين من أنتاج شركة أوركيد، وتعتبر هذه القطرة غير مصابقة للمواثفات من حيث الخواص الطبيعية، كما أمرت الوزارة بتحريز وضبط المستحضر Travonorm 2.5 ml eye drop والتى تعبتر غير مطابقة للمواصفات الطبيعية أيضاً.

وقد إدارة الصيدلة بوزارة الصحة موافاتها بالكمية التى تم تحريزها من السوق والوحدات الحكومية والصيدليات والمخازن وتجميد هذه الأرصدة الموجودة لديها وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الأدوية، ونعرض صورة من المنشور رقم 2 لسنة 2020 الخاص بقطرات العين.