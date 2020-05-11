وزارة الصحة تعلن استلام مستلزمات طبية جديدة من الصين لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد عن تسلم هدية جديدة من جمهورية الصين للمرة الثانية على التوالي من أجل مواجهة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” خلال الفترة المقبلة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من تفشي واضح لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، والتي تسعى طامعة إلى حماية المواطنين من المرض اللعين الذي انتشر بشكل كبير.

وزارة الصحة تكشف حجم المسلتزمات الطبية المستلمة من الصين

وكشفت وزارة الصحة عن عدد المسلتزمات الطبية التي تم استلامها خلال الفترة الماضية قائلا إن الصين أرسلت إلى جمهورية مصر العربية:

4 أطنان وتتضمن 70 ألف كاشف تحليل حامض نووي خاص بفيروس كورونا، و 10 آلاف كمامة طبية “N95″، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية

ووجهت وزارة الصحة متمثلة في الدكتورة هالة زايد الشكر لجمهورية الصين على الدعم الكبير التي تساعد به مصر خلال الفترة الماضية من أجل العبور من جائحة فيروس كورونا في ظل ما تشهده الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، حيث ازدادت أعداد المصابين في مصر خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وهو ما جعل قطاع كبير في حالة ذعر وقلق مما هو قادم.

وزارة الصحة تشكر الصين

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة عن حضوره مراسم تسلم المستلزمات الطبية خلال الفترة الماضية مشددا على أن الدولة المصرية لا تنسى من يقف بجانبها ويدعمها في مثل تلك الظروف، معربا عن امتنانه الكبير لما قدمته الصين تجاه مصر.