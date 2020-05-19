وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من الطقس الحار: اشربوا سوائل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة نصائح للحماية من الطقس الحار الذي تشهده مصر خلال هذه الفترة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، خصوصًا في أيام الموجة التي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

ونصحت وزارة الصحة، جميع المواطنين بالتواجد في أماكن جيدة التهوية، وشرب سوائل كثيرة بين الإفطار والسحور، لتعويض الجسم عن السوائل التي فقدت في ساعات النهار خلال فترة الصيام، خصوصًا في ظل الأجواء الحارة.

نصائح للمواطنين للحماية من الطقس الحار

وفي سياق تقديم وزارة الصحة والسكان نصائح لجميع المواطنين للحماية من الطقس الحار في مصر، كانت الوزارة، قد قررت تخفيض مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج 7 أيام على أن يجري استكمال باقي مدة الحجر (أسبوع آخر) في المنزل.

واشترطت الوزارة لتطبيق هذا الإجراء أن تكون نتائج تحاليل الشخص، الذي مر عليه في الحجر الصحي 7 أيام، “سلبية”، أما إذا جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، فسيجري التعامل مع الحالة وفق الإجراءات المتبعة مع المصابين، إذ يدخل أحد مستشفيات العزل الصحي لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وسيخرج في حال ثبوت سلبية العينات بعد ذلك.

فحص العائدين من الخارج

وقالت وزارة الصحة في سياق تقديم نصائح للمواطنين للحماية من الطقس الحار خلال هذه الأيام، إن جميع المواطنين العائدين من الخارج يخضعون إلى كشف وفحوصات للتأكد من إصابة أي شخص بفيروس كورونا المستجد، وذلك بواسطة الكاشف السريع الذي يظهر النتيجة في ربع ساعة ثم يجري دخولهم إلى الحجر الصحي.

وأكد الوزارة أن الذين يخرجون من الحجر الصحي قبل إتمام المدة المعروفة (14 يومًا) لثبوث سلبية العينات التي أخذت منهم، يجري متابعتهم في الفترة التي يقضونها في المنزل للتأكد تمامًا من خلوهم من الفيروس التاجي.