وزارة الصحة تقرر شطب كل من العزبى ورشدى من سجلات الصيادلة

أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، التابعة لوزارة الصحة والسكان بمصر قراراً بشطب كل من :

– السيد / حاتم رشدى السيد، شطبه نهائياً من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقى الصيادلة الواردة أسماؤهم بصدر الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك فى سجل الصيادلة.

– السيد / أحمد عصام راغب العزبى، شطبه نهائياً من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، ويقاف باقى الصيادلة الواردة أسماؤهم فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك فى سجل الصيادلة.

يذكر أن كل من العزبى ورشدى يمتلكان مجوعة من الصيدليات الشهيرةة فى القاهرة ومحافظات مصر.

جاء هذا الإخطار من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة إلى نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب كل من “رشدى” و”العزبى”، بالإضافة لعدد 25 صيدلانياً عن العمل لمدة سنة.

حيث تنص المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيادلة على أنه :

“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه أو كليهما كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر”

وجاء فى حكم المحكمة بأن هناك 14 صيدلانياً قد باعوا اسمهم التجارى للدكتور أحمد العزبى، ليتمكن من فتح وإدارة العديد من الصيدليات، تحت اسم “العزبى”.

وكذلك شطب الدكتور “حاتم رشدى” وإيقاف عدد 11 صيدلانياً لمدة عام لإعارة أسمائهم له.