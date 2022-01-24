وزارة الصحة توصي بتناول هذه المشروبات لتقوية الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة

عبر منشور توعوي صادر من وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إذ نصحت فيه بضرورة الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه والعصائر الطبيعية لتعزيز الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة خلال فترة العزل المنزلي لمصابي الفيروس التاجي، وذلك تنفيذاً لما نصت عليه مبادرة الرئيس السيسي التي تهدف إلى متابعة حالات العزل المنزلي لمصابي الفيروس التاجي.

منشور وزارة الصحة التوعوي

أكدت وزارة الصحة في منشور لها على أهمية تناول السوائل بكميات كبيرة خلال تلك الفترة وتحديداً المياه، إذ أوصت بشرب عدد 8 أو 10 أكواب بشكل يومي من أجل الحفاظ على درجة حرارة الجسم وحيويته فضلاً عن تحسين الصحة العامة وتعزيز الجهاز المناعي.

بجانب ما سبق، أوصت بضرورة تناول العصائر الطبيعية مثل عصير الليمون والجوافة والبرتقال ونصحت بتناولهم دون سكر لحصول الفائدة منه، هذا بالإضافة إلى إمكانية استبدال السكر بعسل النحل ولكن بكمية قليلة من أجل التحلية.

وزارة الصحة تدرس قرار خفض سن تلقي اللقاح

تجري وزارة الصحة خلال الفترة الراهنة الكثير من الأبحاث والمناقشات المتعلقة بخفض سن تلقي اللقاح المضاد لكورونا، على أن تبدأ من سن 5 سنوات وحتى 12 سنة، وذلك بعد قرار منظمة الصحة العالمية الذي تم إصداره بخفض سن الحصول على اللقاح إلى أقل من 5 سنوات لزيادة عدد الأطفال الملقحين وللحد من الإصابات والأعراض الوخيمة التي تتسبب بها.

وأشار عبدالغفار، أن الوزارة تدرس حاليا النزول بسن التطعيمات بلقاحات كورونا للأطفال إلى 5 سنوات بدلاً من 12 عامًا وذلك لزيادة أعداد الأطفال الملقحين، خاصة بعد توصية منظمة الصحة العالمية للحكومات العالم بالسماح باستخدام لقاح فايزر للأطفال حتى سن الخامسة.

استكمالاً لتصريحاته، أكد عبد الغفار بأن الوزارة كانت تسمح للأطفال بتلقي اللقاح حتى سن الـ18 عاماً، ولكن كانت منظمة الصحة العالمية قد اتخذت قرار باستخدام اللقاح للأطفال حتى سن الـ12 عاماً، واشترطت الوزارة ضرورة الحصول على موافقة ولي الأمر حتى يتسنى للطفل الحصول على اللقاح وذلك بالتنسيق مع اللجان المختصة بالوزارة.