وزارة الصحة توضح المراكز المجهزة لتوزيع لقاح كورونا في مختلف محافظات الجمهورية 2021

كشفت وزارة الصحة المصرية عن المراكز التي قامت بتجهيزها في إطار البدء في توزيع لقاح كورونا من خلالها، وذلك بعد انتهاء عملية حجز لقاح فيروس كورونا COVID-19 من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة في وقتٍ سابق، وأعلنت الوزارة أن عملية التلقيح ستنطلق في وقتٍ قريب وأكدت أن الأولوية في الحصول على اللقاح ستكون للفئات الأولى والتي تشمل الأطقم الطبية بالإضافة إلى كبار السن وكذلك المصابون بالأمراض المزمنة.

مراكز توزيع لقاح كورونا وفقاً لوزارة الصحة المصرية 2021

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن المراكز التي تم تجهيزخا لتوزيع لقاح فيروس كورونا والتي جاءت على النحو التالي:

في محافظة القاهرة: مركز طب النزهة. مركز طب القطامية. مركز الزهور بالأسمرات.

في محافظة الجيزة: فاكسيرا. مركز صحة ميت عقبة.

في محافظة القليوبية: مستشفى معهد ناصر. مستشفى كفر شكر.

في محافظة الإسكندرية: المركز الإفريقي لصحة المرأة. مركز سموحة لصحة المرأة.

في محافظة الإسماعيلية: كجمع الإسماعيلية.

في محافظة بورسعيد: مستشفى النصر.

في محافظة جنوب سيناء: مستشفى شرم الشيخ الدولي.

في محافظة شمال سيناء: مستشفى العريش العام.

في محافظة المنوفية: مستشفى منوف العام.

في محافظة الغربية: معهد كبد المحلة.

في محافظة كفر الشيخ: مستشفى قلين الجديدة.

في محافظة مطروح: مستشفى القلب بمجمع المستشفيات.

في محافظة البحيرة: معهد الطب القومي بدمنهور. مستشفى دنشال التعليمي.

في محافظة دمياط: مركز القلب والجهاز الهضمي.

في محافظة الدقهلية: مستشفى المنصورة الدولي.

في محافظة الفيوم: المركز الطبي بكيمان فارس.

في محافظة بني سويف: مستشفى بني سويف التخصصي.

في محافظة السويس: وحدة طب أسرة مبارك.

في محافظة المنيا: مستشفى سملوط النموذجي.

في محافظة أسيوط: مستشفى الإيمان العام.

في محافظة سوهاج: مركز القلب والجهاز الهضمي.

في محافظة الشرقية: مستشفى الأحرار بالزقازيق.

في محافظة قنا: مستشفى فقط التعليمي.

في محافظة الأقصر: مستشفى حميات الأقصر.

في محافظة أسوان: مستشفى حميات أسوان.

في محافظة البحر الأحمر: وحدة صحة الأسرة بالأحياء.

في محافظة الوادي الجديد: مستشفى الخارجة العام.



وزارة الصحة تواصل مجهوداتها لمحاربة فيروس كورونا في جميع أنحاء الجمهورية

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية على أن جهودها مستمرة لمكافحة فيروس كورونا COVID-19 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وأشارت الوزارة إلى رفع جميع الاستعدادات مع توافر المتابعة المستمرة لآخر تطورات الأوضاع في جميع أنحاء الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتبع أحدث توصيات لمنظمة الصحة العالمية حول مؤشرات التعافي من فيروس كورونا، إذ أعلنت الصحة العالمية في 27 من شهر مايو الماضي 2020 عن أن زوال الأعراض المرضية لمدة تصل إلى 10 أيام يُعتبر مؤشراً لتعافي المريض المُصاب بفيروس كورونا.

إذا كنت مصاب بفيروس كورونا وتخضع للعزل المنزلي، فاحرص على تنظيف يديك باستمرار عن طريق غسلها بالماء والصابون أو تطهيرها بمطهر كحولي 🙏

#مبادرة_العزل_المنزلي pic.twitter.com/SXS9byOT2A — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 5, 2021

وفي إطار حرص الوزارة على استفسارات المواطنين فقد قامت بتوفير قنوات اتصال هي على النحو التالي: