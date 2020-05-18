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وزارة الصحة توضح حقيقة الوصول إلى أقصى الطاقة الاستيعابية لمستشفيات العزل

بواسطة شيماء إبراهيم
وزارة الصحة فيروس كورونا في مصر

أوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة حقيقة الوصول إلى الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية لمستشفيات العزل، وذلك بعد وصول أعداد الإصابات بكورونا في مصر حتى اليوم إلى 12229 حالة، تعافي منهم 3172 حالة خرجت من العزل، بينما توفى 360 حالة في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فكيف هو حال مستشفيات العزل مع تلك الأعداد التي تزايدت بسرعة خلال الأيام القليلة الأخيرة، ذلك هو ما سننقله لكم.

حقيقة الوصول إلى أقصى الطاقة الاستيعابية لمستشفيات العزل

وعن وصف الوضع في مستشفيات العزل أوضح المصدر أن المستشفيات المخصصة للعزل عددها 19 مستشفى، تتضمن 2700 سرير للعزل، وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية، ودائمًا يتم الحفاظ على أن يكون عدد الأسرة المشغولة من 1700 إلى 2000 سرير، وذلك وفقًا للنقاط التالية:

  • يتم نقل الحالات التي تعاني من أعراض كبيرة للفيروس أو الحالات الحرجة التي تتطلب متابعة مباشرة فقط لمستشفيات العزل.
  • الحالات التي لا تعاني من أعراض أو تعاني أعراض طفيفة للفيروس يتم نقلها إلى أماكن الحجر الصحي، ولدى وزارة الصحة 1 مقرًا للحجر الصحي على مستوى الجمهورية، سواء نزل شباب أو فنادق أو مدن جامعية.

وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يتم إقرار العزل المنزلي من قبل وزارة الصحة، وجميع المصابين يتم نقلهم إلى الأماكن السالف ذكرها حسب شدة إصابتهم، وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى الدرة الاستيعابية الكاملة لمقرات العزل، وكذلك لا زالت الوزارة تتعامل بشكل كامل مع جميع المصابين وبشكل يومي.

شيماء إبراهيم

اعمل محررة في موقع اليوم وكلمة ونجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وعملت بالصحافة الورقية والإلكترونية منذ عام 2008، أحب العمل الصحفي خاصة في مجال الأخبار وكتابة التحقيقات وإعداد التقارير السياحية، أهوى السفر والموسيقى وقراءة الروايات، وأهدف دائما إلى تقديم معلومات حقيقية ومفيدة للقراء دون تزييف أو تضليل، وأخيرًا أتمنى أن تحوز مقالاتنا على إعجابكم.

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