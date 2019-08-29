وزارة الصحة تُحذر المواطنين من أدوية مغشوشة لعدم مطابقتها للمواصفات

قامت وزارة الصحة والسكان من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بتحذير المواطنين من أدوية مغشوشة يتم تداولها فى الصيدليات، حيث قامت الإدارة المركزية بتوزيع منشور يحمل رقم 35 لسنة 2019 يحذر من تشغيله تخص مستحضرين لعلاج الحساسية والجهاز الهضمي لعدم مطابقتهم للمواصفات والخواص الطبيعية والصيدلية.

وقد حذرت الإدارة المركزية فى المنشور الصادر عنها برقم 35 لسنة 2019 من التشغيلات التالية للأدوية التى تحذر الوزارة منها وهى:-

المستحضر الأول Laxolac Syrup ويستخدم هذا المستحضر فى علاج الجهاز الهضمي حيث يستخدم كملين ورقم التشغيلة التى حذرت الوزارة منها هى 184473 من إنتاج شركة المهن الطبية.

والمستحضر الثاني Calamy 1 – D Lotion ويستخدم هذا المستحضر كمضاد للحساسية وملطف للحكة ورقم التشغيلة التى حذرت الوزارة منها هى 182270 من إنتاج شركة المهن الطبية أيضاً.

وقد شدد المنشور الصادر من الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان والموجه لجميع مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات بضرورة ضبط وتحريز هذه التشغيلات المخالفة بموجب محاضر رسمية مع تجميع جميع الأرصدة الموجودة وارتجاع ما تم بيعه من المخازن للصيدليات مع إبلاغ الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بما تم ضبطه بموجب محاضر رسمية.

ونعرض صورة من منشور الإدارة المركزية للشئون الصحية رقم 35 لسنة 2019 الخاص بتحذير المواطنين من تداول او استعمال بعض الأدوية المغشوشة والتي تعالج أمراض الجهاز الهضمي والحساسية لعدم مطابقتها للمواصفات الطبيعية والصيدلية وأمرت بتحريز كل ما هو موجود من هذه الأدوية بالمخازن والصيدليات.