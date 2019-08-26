وزارة الصحة تُحذر من مضاد حيوي مغشوش متداول في الأسواق لشركة فارما

حذرت وزارة الصحة اليوم في بيان رسمي للوزارة وبالتحديد “الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة” أن هناك دواء مغشوش في السوق يسمى “Wouncure topical powder 10 gm” والذي يرجع انتاجه لشركة ريما فارما وذلك في المنشور رقم 32 لسنة 2019 والذي يحمل عنوان الغش التجاري.

تحذير وزارة الصحة

شددت وزارة الصحة على ضرورة نشر التحذير في كل المستشفيات، وفي كل الأماكن لكي لا يقع ضرر على أحد الأشخاص حيث أنه ثبُت رسميا أن العقار المتداول كمضاد حيوي ضار بالصحة وشددت الوزارة على ضرورة ضبط وتحريز الدواء وسحبه من الصيدليات والمستشفيات الحكومية والخاصة وسحب كل ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من التشغيلات التي جاءت بعد تاريخ مارس 2017.

نص تحذير وزارة الصحة

جاء نص تحذير وزارة الصحة كالتالي:

وناشدت وزارة الصحة بضرورة نشر هذا النص والبيان في جميع صفحات التواصل الاجتماعي لضمان عدم تعرض الأشخاص للإصابة، وأن الوزارة قائمة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير للمنتج، وضد الجهة الموردة في حالة وجود فواتير شراء.