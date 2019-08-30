وزارة الصحة تُصدر منشور لسحب عقار لعلاج الحساسية وإعدامه

فى إطار الحملات التى تقوم وزارة الصحة بشنها وذلك لضبط الأدوية المغشوشة لعدم مطايقتها للمواصفات الطبية والصيدلية، فقد قامت الإدارة المركزية للشئون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان بإصدار منشور يحمل رقم 37 لسنة 2019 خاص بضبط وتحريز كل ما يوجد فى السوق والصيدليات من عقار يستخدم لعلاج الحساسية.

وقد نشرت وزارة الصحة والسكان المنشور لجميع المحافظات لضبط وتحريز كل ما يوجد فى السوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر يحمل اسم Alertam 30 mg / 5ml Susp بجميع تشغيلاته، ويستخدم هذا المستحضر فى علاج الحساسية، وقد جاء قرار سحب هذا المستحضر بناء على طلب من الشركة المنتجة لهذا العقار وهى شركة المهن الطبية.

وقد قامت إدارة الصيدلة بتسليم مندوب شركة المهن الطبية الأحراز وأخذت التعهدات اللازمة على المندوب بعدم فض الأختام إلا بوجود أحد مفتشى إدارة الصيادلة، مع تحريز جميع الكميات الموجودة من هذا العقار، وموافاة الإدارة المركزية للشئون الصحية بجميع الكميات المضبوطة والمحرزة، على أن يتم إعدام هذه الكميات المضبوطة من العقار بمعرفة لجنة يكون أحد أعضاء هذه اللجنة من مفتشي الصيدلة.

وقد طالبت إدارة الشئون الصحية فى منشورها رقم 37 لسنة 2019 بتجميد الأرصدة الموجودة من هذا العقار بجميع تشغيلاتها واستعادة ما تم بيعه للصيدليات من مخازن شركة المهن الطبية وموافاة إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بجميع الأرصدة المجمدة والمرتجعة من هذا العقار.

ونعرض صورة من منشور وزارة الصحة والسكان بخصوص ضبط وتحريز جميع الكميات الموجودة فى السوق المحلية من عقار يستخدم فى علاج الحساسية.