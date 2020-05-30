وزارة الصحة تُعلن تعديل بروتوكول علاج فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تعديل بروتوكول علاج فيروس كورونا للمصابين الذين يتم عزلهم بمستشفيات العزل أو بالعزل المنزلى، حيث صرحت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان عن ذلك.

وقالت الدكتورة جيهان العسال بأنه تم الاستقرار على الإبقاء على عقار هيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول العلاج للمصابين بفيروس كورونا حيث أثبتت نتائج الدراسات التى تم إجراءها على هيدروكسى كلوكين فاعليته فى العلاج وأن نسبة الشفاء كانت مبشرة ونسبة التعافى من المرض جيدة.

كما أوضحت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية بأنه تم إجراء تعديل فى بروتوكول العلاج للمصابين بفيروس كورونا حيث تم حذف عقار التاميفلو، وإضافة عدد من البدائل من أدوية أخرى مضادة للفيروسات مع عقار “هيدروكسي كلوكوكين” الذى كان يستخدم فى علاج مرض “الملاريا”.

وأكدت الدكتورة جيهان بأنه تم الإنتهاء من البروتوكول الجديد لعلاج فيروس كورونا خلال اجتماع اللجنة العلمية مساء أمس الجمعة وسوف يتم الاعلان عنه فى وقت لاحق اليوم، وأن ذلك يأتى على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد قررت وقف التجارب السريرية لعقار “هيدروكسي كولوكين” لعلاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حتى إشعار آخر بعد جدل استمر طويلاً حول فاعلية عقار الهيدرووكسي كلوروكين فى علاج الفيروس.