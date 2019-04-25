وزارة الصحة تُعلن منع استخدام السرنجات العادية نهائياً واستبدالها بذاتية التدمير

قررت وازارة الصحة والسكان منع استخدام السرنجات العادية نهائياً واستخدام السرنجات ذاتية التدمير، صرح بذلك الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حيث أفاد بأن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان أصدرت قرار باستخدام اسرنجات ذاتية التدمير ومنع استخدام السرنجات العادية نهائياً وذلك للحفاظ على الصحة ومنع انتشار أى أمراض معدية، ومنع استخدام السرنجات العادية التى يبلغ حجمها 10 سم أو أقل اعتباراً من منتصف يوينو 2020 للحفاظ على المكتسابت التى تحقق من حملة القضاء على فيروس سي ضمن مبادرة 100 مليون صحة برعاية الرئيس السيسي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة فى بيان رسمي بأن السرنجات ذاتية التدمير يبلغ احتياج مصر منها 2 مليون سرنجة سنوياً وهو ما يعنى أنه يجب أن يكون هناك استثمار فى مجال السرنجات ذاتية التدمير بما يضمن توفير مخزون استراتيجى من السرنجات ذاتية التدمير.

وقد عقدت الدكتورة هالة زياد وزير الصحة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار اجتماع يوم الأربعاء الماضى مع مستثمرين عمانيين وهم “شهاب علوى، وفاطمة علوي” وبهدف الاجتماع إلى البحث عن مجالات استثمار جديدة فى مجال صناعة الدواء والمستلومات الطبية فى مصر، وقد استعرضت وزيرة الصحة أهم مكتسبات مبادرة 100 مليون صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية.

وتبذل وزارة الصحة مجهودات كبيرة فى مجال دعم صناعة الأدوية والمستلومات الطبية بما يساهم فى نجاح مبادرة 100 مليون صحة ومن أهم المجالات الاستثمارية التى تعمل الوزارة على تنفيذها هى السرنجات ذاتية التدمير ومجال القفازات الجراحية، والمحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي، والغسيل البروتينى، وكذلك فلاتر الغسيل الكلوي.

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