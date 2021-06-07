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وزارة الصحة والإسكان المصرية|| رابط وكيفية التسجيل لحجز لقاح كورونا 2021

بواسطة دعاء أشرف

يعتبر وباء كورنا أحد أصعب الجائحات التي أصابت جميع دول العالم، حيث أنه أصاب نسبة كبيرة للغاية من سكانه وأودي على حياة البعض منه، لذا مع ظهور اللقاح المضاد لهذا الفيروس فهو قد يكون بارقة أمل في التصدي له وإضعاف انتشاره بين الأفراد.

وقد وفرت الحكومة المصرية عدد من اللقاحات العالمية لمواطنيها، عسى أن تقيهم ويلات هذا الفيروس ويمكنهم تسجيل الحصول على لقاح كورنا المضاد، من خلال الموقع الإلكتروني الذي وضعته الحكومة المصرية للتيسير على المواطنين ومنع أي الازدحام والتكدس.

1 طريقة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لكورنا
2 الفئات الأشد تأثرا بفيروس كورنا
3 حجز موعد لتلقي لقاح فيروس كرونا

طريقة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لكورنا

لجميع الأشخاص الذين يرغبون في تلقي أي من لقاحات كورنا، سيكون لهم ذلك عن طريق قيامهم بعدد من الخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي.

  • سجل دخولك على الرابط الرسمي لتلقي اللقاح وزارة الصحة والإسكان المصرية.
  • حدد طلبك بالحصول على لقاح كورنا، وسيظهر أمامك 3 خيارات وتحديد عما إذا كنت من العاملين بالقطاع الطبي أو صاحب مرض مزمن أو من الفئات الأخرى.
  • يجب تدون البيانات الأساسية الأتية، وهي اختيار اللغة العربية للتواصل، والاسم مثلما هو مكتوب في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
  • وبالإضافة إلى ذلك أكتب رقمك القومي والجنسية والبلد، والنوع وتاريخ الميلاد.
  • اختار المحافظة التي ترغب في تلقي اللقاح فيها.،وفي حالة معاناتك بأي من الأمراض المزمنة أكتب ذلك.
  • ويمكن أن تحدد المدينة أو المركز التي تحصل فيها على اللقاح.
  • دون وظيفتك والبريد الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول.
  • وعند استيفاء تلك المعلومات يكون قد سجلت الحصول على لقاح كورنا بنجاح.
التسجيل لحجز لقاح كورونا
التسجيل لحجز لقاح كورونا

الفئات الأشد تأثرا بفيروس كورنا

هناك عدد من العوامل والمؤثرات التي قد تؤثر على صحة وحياة الفرد، عند الإصابة بفيروس كورنا لذا يجب على هؤلاء الأشخاص المصابين بما يلي توخي الحذر.

  1. مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري والفشل الكلوي والتهابات الصدر المزمنة.
  2. الذين يعانون من الأورام وصاحب المرض المزمن وكبار السن.

وعندما يتلقى الشخص اللقاح سيكون الجسم عدد من الأجسام المضادة، ويحدث ذلك عندما يحدث له اختراق بأي من العوامل التي قد تسبب الفيروس ، كما أن التقنية التي ينتج بها اللقاحات منها ما يعتبر تقليدي وهناك وسائل حديثة لإنتاجه.

وهناك مجموعة من اللقاحات التي قد تكون معطلة، وهي يوجد بداخلها الفيروس بعد ما تم القضاء على الحامض النووي الموجود فيه، بحيث أنه يقوي مناعة الفرد ولا ينتج عنه المرض ومن الأمثلة العملية في ذلك لقاحات الحصبة ولقاح الحمى الصفراء، وإن كان هناك تقنيات أكثر حداثة في تصنيع اللقاحات فهي تعتمد على الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزئية.

حجز موعد لتلقي لقاح فيروس كرونا

من خلال الفيديو التالي يتم توضيح الكيفية لتسجيل على لقاح فيروس كرونا بالخطوات تابع:

دعاء أشرف
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