وزارة الطيران المدني| فرض رسوم مالية على الركاب المغادرين من مصر

نشرت الجريدة الرسمية في مصر ” الوقائع المصرية”، في عددها 172 تاريخ 31 يولية سنة 2019، قرار وزير الطيران المدني المصري يونس المصري بتاريخ اليوم الأربعاء المتضمن فرض رسوم مالية على الركاب المغادرين من مصر عبر المطارات والموانئ المصرية، ويأتي فرض هذه الرسوم مقابل الخدمات التي تُؤدى له في تلك المنافذ الحدودية، سواء كانت المغادرة عن طريق رحلات الخطوط الجوية المنتظمة او رحلات الطائرات الشارتر، ويتضمن القرار أيضًا فرض رسوم عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل تلك الخدمات التي تُقدم له.

فرض رسوم مالية على الركاب المغادرين من مصر

ما هو مقدار الرسوم على الركاب المغادرين ؟

وفقًا لقرار وزير الطيران المدني يتم تحصيل الرسوم من الركاب المغادرين من مصر كما يلي: