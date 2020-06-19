وزارة القوي العاملة : موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه

أعلنت وزارة القوي العاملة عن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه، من يوم 21 يونيو 2020 وحتي يوم 25 يونيو، ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله علي بعض المواقع بشأن أستبعاد بعد المستفيدين والمستحقين من صرف الدفعة الثانية للمنحة، وتم التواصل مع وزارة القوي العاملة ونفت هذه الأخبار المتداولة.

منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه

مع التأكيد علي أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن أستبعاد المستحقين من صرف منحة العمالة الغير المنتظمة، مؤكده علي أن سوف يتم الصرف لنفس المبلغ السابق صرفة خلال الدفعة الأولي من المنحةـ ولنفس المستحقين والمقدر قيمتها 500 جنيه للفرد المستحق، ويأتي ذلك في إطار حرض الدولة علي مساندة الفئة التي تضرر من جائحة كورونا المستجدة.

الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة

ويمكن للمستحقين من صرف المنحة أن يصرفوا الدفعة الثانية من المنحة أبتدأ من يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري وتستمر الصرف حيت يوم الخميس 25 يونيو 2020 م من خلال ماكينات الصرف الآلي بواسطة كارت ATM الذي تم إعطاءه للمسحقين ليتمكنوا من الصرف، مع التأكيد من وصول رسالة نصية علي الهاتف للشخص المستحق قبل موعد الصرف بـ 48 ساعة.

ومن المقرر تقسيم أعداد المستفيدين من الدفعة الثانيةـ علي شرائح يومية لمنع التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي، بحيث يتمكن عدد 260 ألف مستفيد من الصرف يوميا من ماكينات الصرف الآلي.