Take a fresh look at your lifestyle.


وزارة القوي العاملة : موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه

بواسطة دنيا محمد

أعلنت وزارة القوي العاملة عن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه، من يوم 21 يونيو 2020 وحتي يوم 25 يونيو، ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله علي بعض المواقع بشأن أستبعاد بعد المستفيدين والمستحقين من صرف الدفعة الثانية للمنحة، وتم التواصل مع وزارة القوي العاملة ونفت هذه الأخبار المتداولة.

1 منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه
2 الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة

منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه

مع التأكيد علي أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن أستبعاد المستحقين من صرف منحة العمالة الغير المنتظمة، مؤكده علي أن سوف يتم الصرف لنفس المبلغ السابق صرفة خلال الدفعة الأولي من المنحةـ ولنفس المستحقين والمقدر قيمتها 500 جنيه للفرد المستحق، ويأتي ذلك في إطار حرض الدولة علي مساندة الفئة التي تضرر من جائحة كورونا المستجدة.

 الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة

ويمكن للمستحقين من صرف المنحة أن يصرفوا الدفعة الثانية من المنحة أبتدأ من يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري وتستمر الصرف حيت يوم الخميس 25 يونيو 2020 م من خلال ماكينات الصرف الآلي بواسطة كارت ATM  الذي تم إعطاءه للمسحقين ليتمكنوا من الصرف، مع التأكيد من وصول رسالة نصية علي الهاتف للشخص المستحق قبل موعد الصرف بـ 48 ساعة.

ومن المقرر تقسيم أعداد المستفيدين من الدفعة الثانيةـ علي شرائح يومية لمنع التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي، بحيث يتمكن عدد 260 ألف مستفيد من الصرف يوميا من ماكينات الصرف الآلي.

دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

وفاة “ماما سناء” اليوتيوبر الشهيرة والحزن يخيم علي السوشيال ميديا

أخبار مصر

التضامن الإجتماعي تعلن تفاصيل صرف العلاوات الـ5 لأصجاب المعاشات وكيفية وموعد صرفها

أخبار مصر

تفاصيل انتحار سارة حجازي الحقوقية «المثيلة» وما كانت رسالتها الأخيرة

أخبار مصر

تردد قناة الأولى المصرية al oula HD على قمر نايل سات 201

أخبار مصر

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

أخبار مصر

إصابة ابنة الإعلامي خالد الغندور زينة بفيروس كورونا

أخبار مصر

وفاة الناقد الرياضي محمد صيام

أخبار مصر

وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق 4 حزم خدمات حكومية أون لاين

أخبار مصر

نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن ارتداء الكمامات القماش

أخبار مصر

برعاية مصرية .. مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية” إعلان القاهرة ” .. بنود…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.