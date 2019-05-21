وزارة الكهرباء تعلن رسميا عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء في مؤتمر صحفي

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الثلاثاء 21 مايو مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء والتى سيبدأ تطبيقها بداية من يوليو المقبل، وقد قالت الوزارة أنها تهدف من خلال زيادة أسعار الشرائح في يوليو إلى خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، وذلك لتخفيف العبء المالي على الوزارة والدولة، وكذلك الالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول، وجدير بالذكر، أن القرار جاء في ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بحلول عام 2021/2022.

إعلان أسعار الشرائح بعد الزيادات الجديدة

وقد بدأت خطة رفع الدعم عن الكهرباء فى عام 2015 وكان من المخطط لها أن تنتهى فى يوليو 2019، بحيث يتم محاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات ساعة بدون أي دعم من الدولة، ولكن ومع ارتفاع سعر الدولار فى عام 2017، تقرر مد خطة رفع الدعم لـ 8 سنوات بدلا من 5 سنوات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وبناء عليه تم تعديل خطة الدولة ليصبح رفع الدعم نهائيا فى يوليو 2021.

وكان مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قد كشف عن انتهاء الجهاز من إعداد المقترحات الخاصة بالزيادة المتوقعة فى شرائح الكهرباء والتي سيتم تطبيقها بداية من يوليو القادم وتحصيلها على فاتورة أغسطس القادم، حيث تم عرضها على وزارة الكهرباء التى واستعرضتها وناقشتها مع مجلس الوزراء لإقرارها رسميًا، وسيتم الثلاثاء 21 مايو الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي المزمع عقده.