وزارة الكهرباء تعلن عن موعد زيادة فواتير الكهرباء

مع الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة الغير متجددة على مستوى العالم، بات من الضروري أن يتم رفع الدفع عن المحروقات والكهرباء، لتقليل حجم العجز في الموازنة العامة للدولة، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بمتابع أخر التصريحات حول رفع الدعم عن الكهرباء، وأسعار الكهربا الجديدة.

رفع الدعم عن الكهرباء

صرح وزير الكهرباء، أن فواتير الكهرباء سوف ترتفع في موعدها السنو المقرر، وهو بداية يوليو القادم، وذلك تبعا لما تم الإعلان عنه منذ خمسة سنوات، برفع الدعم عن فواتير الكهرباء بشكل تدريجي، وذلك بداية من عام 2015، وحتى 2019، وأشار الوزير في تصريحاته أن مصر لا تزال أسعار الكهربا فيها أقل من الأسعار العالمية.

وأضاف الوزير خلال الاجتماع الذي تم عقده يوم أمس مع لجن الصناعة، لمناقشة الشكاوى الخاصة بأصحاب المصانع، والتي من أهمها خفض الجهد من بعض الشبكات والذي يؤدي إلى حدوث أضرار بها، مؤكدا أن وزارة الكهرباء لا تزال مديونة لوزارة البترول بحوالي 145 مليون جنيه، وفي حالة الاستمرار في استخدام الأسعار الحالية سوف يصل العجز إلى 36 مليار جنيه، على الجانب الأخر فإن الدول تقوم بدعم وزارة الكهرباء بحوالي 16 مليار جنيه، مما يتوجب على الوزارة أن تقوم بتوفير 20 مليون جنيه.

وأشار الوزير أن أسعار الكهرباء في مصر مرتبطة بالاستهلاك بالإضافة إلى سعر الدولار، وفي حالة انخفاض سعر الدولار فسوف تنخفض أسعار الكهرباء على الفور، وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي برفع كفاءة معدلات استهلاك الوقود، وذلك لتوفير الكثير من الأموال.