وزارة الكهرباء: زيادة أسعار فواتير الكهرباء أول يوليو 2019 فى موعدها السنوي

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بأن زيادة أسعار فواتير الكهرباء سوف تبدأ من أول شهر يوليو 2019 فى موعدها السنوي، وذلك بناء على خطة رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء التى بدأت منذ عام 2015 ولمدة 5 سنوات، وأكد الدكتور محمد شاكر بأن أسعار الكهرباء فى مصر ما زالت أقل من السعر العالمي، وصرح بأنه هو الوزير الوحيد الذى اعلن موعد الزيادات بدون تراجع.

وصرح الدكتور محمد شاكر بأن وزارة الكهرباء ما تزال مدينة لوزارة البترول بمبلغ 145 مليار جنيه وأنه فى حالة استمرار أسعار الكهرباء بنفس الأسعار الحالية فإن العجز فى ميزانية الوزارة سوف يصل إلى 36 مليار جنيه، فى الوقت الذى تدعم فيه الدولة وزارة الكهرباء بحوالي 16 مليار جنيه من وزارة المالية، وأنه سيتبقى 20 مليار جنيه يجب سدادها، قائلاً” لازم الأسعار هترتفع وإحنا متفقين على كدة حتى ينتهى الدعم تماماً عن الكهرباء”.

وكشف وزير الكهرباء بأن زيادة أسعار فواتير الكهرباء مرتبطة بسعر صرف الدولار الأمريكي والاستهلاك، وفى حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار فواتير الكهرباء فى الحال، وأن الوزارة تعمل على رفع كفاء التشغيل وخفض معدلات استهلاك الوقود حتى يتم توفير الكثير من الأموال.

وأضاف الدكتور محمد شاكر بأنه لن يتم رفع الدعم بشكل كامل على الكهرباء وأن الأسعار الحالية أقل بكثير من الأسعار العالمية وأن الدولة تدعم الكهرباء بما يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه سنوياً.