وزارة المالية: تبكير موعد صرف مرتبات شهري يونيو ويوليو للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2019 للعاملين بالحكومة والقطاع العام ليكون من يوم 23 يونيو المقبل وحتى يوم 28 يونيو، بدلاً من يوم 24 يونيو حتى 28 وجاء ذلك فى كتاب دوري نشرته وزارة المالية وذلك بمناسبة الأعياد والإجازات الرسمية فى البلاد.

وقد جاء فى الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية بأنه تيسيراً على العاملين بالدولة تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف مرتبات وأجور شهري يونيو ويوليو 2019 وكذلك متأخرات شهري يونيو ويوليو 2019 حيث سيتم صرف المرتبات اعتباراً من يوم 23 يونيو 2019 وحتى يوم 28 يونيو 2019، ويتم صرف متأخرات شهر مايو يوم 3 يونيو 2019.

وأضاف الكتاب الدوري بأنه تم مد فترة صرف مرتبات شهر يوليو يومين إضافيين لتصبح من يوم 24 يوليو وحتى يوم 30 يوليو، وتم تقديم صرف متأخرات شهر يوليو إلى يومي 6 و 7 أغسطس بدلاً من الفترة من 8 إلى 10 يوليو مع مراعاة أن يتم خصم ما قد يتم صرفه للعاملين بدون وجه حق من استحقاقات الشهر التالي.

وأكد الكتاب الدوري فى نهايته على السادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات ضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدوري رقم 53 لسنة 2019 بكل دقة.

وننشر صورة من الكتاب الدوري رقم 53 لسنة 2019 والخاص حديد مواعيد صرف مرتبات شهري يونيو ويوليو، وكذلك مواعيد صرف متأخرات شهري يونيو ويوليو المقبلين.