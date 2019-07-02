“وزارة المالية” تعتمد الزيادات والعلاوات الجديدة وصرفها بمرتبات شهر يوليو 2019 للعاملين بالدولة

“وزارة المالية” أعلنت صباح اليوم اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يوليو لعام 2019، أنه تم تقديم صرف المرتبات الخاصة بالعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة خلال الشهر هذا الشهر الجاري، حيث سيتم دفع الرواتب بتاريخ 20 يوليو لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث بلغ عدد العاملين بالدولة حوالي 6 مليون موظف وموظفة يقوموا بصرف رواتبهم من خلال البنوك المختلفة داخل الدولة.

وزارة المالية وأسباب تقديم موعد مرتبات العاملين

صرح مسئول داخل “وزارة المالية” بأنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة، خلال فترة محددة تبدأ من 20 إلى 24 من كل شهر، حتي وان كان بين هذه الأيام أيام أجازات رسمية من الدولة فيتم الصرف في تلك الأيام، وسيتم تقديم موعد صرف المرتبات لشهر أغسطس وسبتمبر وذلك بسبب حلول عيد الأضحى المبارك، وبدء العام الدراسي الجديد.

رواتب العاملين شهر يوليو وفق الزيادة التي قررها الرئيس السيسي عام 2019

تقرر صرف المرتبات الجديدة خلال شهر يوليو لعام 2019 وفق الزيادة التي قررها رئيس الجمهورية لجميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، وتشهد الزيادة المقررة من الرئيس العلاوات والزيادات الجديدة، حيث سيصرف جميع العاملين بالدولة الذي يسري عليهم قانون الخدمة المدنية على علاوة شهرية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيه، بالإضافة سيصرف العاملين بالدولة الذين لا ينتمون إلي قانون الخدمة المدنية على علاوة قدرها 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيه بداية من شهر يوليو 2019.

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