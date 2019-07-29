وزارة المالية….تعلن عن موعد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر وأكتوبر

جاء قرار وزارة المالية هذا العام بتقديم صرف المرتبات للعاملين بالدولة ليصبح معاد صرف الراتب لشهر سبتمبر 2019 في الخامس عشر من الشهر، أما عن معاد صرف راتب أكتوبر القادم 2019 في اليوم العشرون منه، أما عن تحديد معاد صرف راتب أغسطس القادم فلقد حددت الوزارة أن يكون في اليوم الثامن من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات أغسطس

ويتم الصرف لراتب أغسطس كما جاء في بيان الوزارة الرسمي أن يكون الصرف أيضآ للمرتبات المحولة على البنوك للعاملين بالدولة، ولقد جاء تحديد موعد صرف راتب أغسطس في موعد متقدم عن آي شهر مضي حتي يتسنى للعاملين الصرف للراتب قبل موعد عيد الأضحى المبارك.

أما عن راتب يوليو الحالي فلقد وفرت الوزارة كافة الاعتمادات المالية اللازمة له، أما عن موعد صرف العلاوات والزيادات المقررة طبقا لبيان الحكومة فقد تقرر أن يكون من يوم 14 إلى يوم 18 من الشهر نفسه، وتقوم الوزارة حاليا بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة حتي يتم الصرف في مواعيدها المحددة لها مع بداية العمل بالموازنة المالية الجديدة 2019-2020.

ومع قرب المواسم القادمة علينا كعيد الأضحى المبارك والذي يكون موعده في الأسبوع الأول من أغسطس وبعدها يبدأ العام الدراسي الجديد 2019/2020 . وتيسيرا علي المواطنين قررت الوزارة أن يكون ميعاد صرف الرواتب يوم 24 من كل شهر وفي حالة التأخير يصل إلي 28 من نفس الشهر.

أما عن المتأخرات فقد أكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عماد عواد أن صرفها عن أشهر (يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر) يرجع إلي ما جاء بالكتب الدورية الصادرة من الوزارة.