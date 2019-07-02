وزارة المالية تُعلن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2019 شامل العلاوات والزيادة

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2019 للعاملين بالدولة شاملة الزيادة فى العلاوات والمرتبات الجديدة المقررة، وكذلك أعلنت الوزارة عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019 بمناسبة بدء العام المالي الجديد وموازنة عام 2019 / 2020 وكذلك قرب حلول مناسبة عيد الأضحى المبارك، وبدء العام الدراسي الجديد.

وقد أصدرت وزارة المالية كتاب دوري صادر عن الإدارة المركزية تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة على الفيسبوك وقررت فى هذا الكاتبا لدوري صرف مرتبات وأجور العاملين بالدولة بالزيادات والعلاوات الجديدة بما فيها المرتبات المحولة على البنوك الخاصة، وأيضاً النفقات عن الأربع شهور المقبلة وذلك خلال المواعيد التالية:-

صرف مرتبات شهر يوليو 2019 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يوليو. صرف مرتبات شهر أغسطس 2019 اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس. صرف مرتبات شهر سبتمبر 2019 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر. صرف مرتبات شهر أكتوبر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر.

وكانت وزارة المالية قد قررت من قبل تحديد مواعيد صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة يوم 24 من كل شهر وحتى يوم 28 من نفس الشهر، ونعرض صورة من الكتاب الدوري رقم 64 لسنة 2019 الخاص بتقديم موعد صرف مرتبات الأربعة شهور المقبلة

وينتظر العاملون بالدولة صرف المرتبات الجديدة خلال شهر يوليو الجاري شاملة العلاوات والزيادات الجديدة المقررة حيث سيحصل العاملون بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيه، كما سيحصل العاملين بالدولة الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة قدرها 10% من الأساسي حد أدني 75 جنيه اعتباراً من أول يوليو 2019.

كما سيحصل جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة استثنائية بقيمة مقطوعة قدرها 150 جنيه شهرياً اعتباراً من أول يوليو الجاري.