وزارة المالية تُعلن وقف التعامل بالدولار الجمركي وتنشر أسعار العملات

أعلنت وزارة المالية مساء اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 إلغاء التعامل بالدولار الجمركي، على أن يصبح جميع التعاملات الجمركية على السلع المستوردة وفقاً لسعر الدولار بالبنك المركزي وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الأول من سبتمبر.







وقد نشرت وزارة المالية أسعار جميع العملات للتعامل بها جمركياً حيث حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بسعر 16.62 جنيه مثل سعر الدولار فى البنك المركزي، وحددت سعر اليوم الأوروبي بسعر 18.20 جنيه مثل البنك المركزي أيضاً وبالتالى تم إلغاء التعامل بالدولار الجمركي.

ونشرت وزارة المالية أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والمعلنة بالنبك المركزي والتي سيتم التعامل بها اعتباراً من يوم 2 سبتمبر 2019 وقد جاءت كالتالي :-







سعر الدولار الأمريكي 16.62 جنيه، وسعر اليورو الأوروبي 18.27 جنيه، وسعر الجنيه الاسترليني 20.21 جنيه، وسعر الدولار الكندي 12.48 جنيه، والكورون الدنمراكى بسعر 2.45 جنيه، والكورون النرويجي 1.82 جنيه، والكورون السويدي 1.69 جنيه، والفرنك السويسري 16.79 جنيه، والين الياباني الـ 100 ين ياباني بسعر 15.63 جنيه.

وسعر الريال السعودي 4.43 جنيه، والدينار الكويتي 54.71 جنيه، والدرهم الإماراتي 4.52 جنيه، وسعر الدولار الأسترالي 11.20 جنيه، وسعرا لدينار البحريني 44.09 جنيه، وسعر الريال العماني 43.28 جنيه، وسعر الريال القطري 4.56 جنيه وسعرا لدينار الأردني 23.47 جنيه، وسعر اليوان الصيني 2.32 جنيه.







ونعرض صورة من منشور وزارة المالية بأسعار العملات الأجنبية والعربية الصادر بتاريخ 1 – 9 – 2019 والمعلنة من البنك المركزي المصري والتي سيتم التعامل بها اعتباراً من يوم 2 سبتمبر 2019 ولمدة شهر فى مصلحة الجمارك المصرية، على أن يتم توزيع هذا المنشور على جميع الإدارات للعمل بها.