وزارة الهجرة المصرية تكشف شرط الكويت الوحيد لعودة المصريين إلى أراضيها

بعد قرار السلطات الكويتية حظر سفر المصريين إليها على خلفية انتشار فيروس كورونا في أنحاء مختلفة من العالم، كشفت وزارة الهجرة المصرية عن شرط الكويت الوحيد لعودة المصريين إلى أراضيها من أصحاب الإقامات السارية المفعول إلى عملهم في دولة الكويت مجددًا، حيث صرحت الوزيرة الكتورة نبيلة مكرم انها تواصلت مع سفير مصر في الكويت ، الذي أكد أن شرط الكويت ضرورة توفر فحص ” PCR” وان يكون معتمدًا من وزارة الخارجية المصرية.

شرط الكويت الوحيد لعودة المصريين إلى أراضيها

فحص الـ ” PCR ” شرط الكويت لعودة المصريين لأراضيها

وأصدرت الوزيرة مكرم بيانًا اليوم الأربعاء 4/3/2020، موضحة أن فحص الـ ” PCR ” هو تحليل دم دقيق يتم استخدامه للكشف عن العديد من الفيروسات والأمراض، ومن خلاله يمكن معرفة أي مؤشرات لوجود أي فيروس من عدمه وفقًا للقواعد المعمول بها لمكافحة العدوى.

ويُذكر أن السلطات الكويتية كانت فرضت قيودًا على سفر المصريين إلى أراضيها وقررت وقف إصدارات التأشيرات ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول الخليجية في إطار الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس المستجد القاتل ” كورونا”.

وكان رواد على مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع ” تويتر” تداولوا مقطع فيديو تضمن عدد كبير من المواطنين المصريين يتجمهرون أمام مقر ملحق السفارة الكويتية في القاهرة وقد بدت عليهم علائم الاستياء من محاولات الحديث مع أحد مسؤولي السفارة الكويتية من غير جدوى.