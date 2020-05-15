وزارة الهجرة تعلن حقيقة تحصيل رسوم مالية على عودة المواطنين من الخارج

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء حول تحصيل وزارة الهجرة رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج، بعد توقف حركة الطائرات الخارجية بين البلدان، واتباع البلدان سياسة الإغلاق، للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزارء مع وزارة الهجرة للتأكد من حقيقة تحصيل رسوم مالية على موعدة المواطنين من الخارج، وأكدت الوزارة أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

حقيقة تحصيل رسوم مالية على عودة المواطنين

نشر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي على خلفية تنظيم رحلات لعودة المصريين العالقين بالخارج، أنباء حول تحصيل وزارة الهجرة رسوم مالية على ملء استمارة العودة للمصريين العالقين بالخارج، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الهجة للتأكد من حقيقة الأنباء، وأكدت الأخيرة أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وخلال البيان الذي نشرته وزارة الهجرة اليوم الجمعة، فقد أكدت الوزارة على أن تسجيل بيانات المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى وطنهم هي عملية مجانية، ولا تقوم الوزارة بتحصيل أي رسوم عليها، كما أشارت الوزارة إلى أن التسجيل يكون من خلال الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة، علمًا بأن التسجيل يكون من على هذا الرابط فقط، كما لم تقم الوزارة بنشر أي روابط أخرى للتسجيل.

بيان وزارة الهجرة