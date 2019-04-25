وزارة الصحة تقرر منع استخدام السرنجات العادية نهائيًّا.. وتوفر البديل

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة: «إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أصدرت قرارًا باستخدام السرنجات ذاتية التدمير، ومنع استخدام السرنجات العادية (١٠ سم)، أو أقل منعًا باتًا ويبدأ تنفيذ القرار بداية من منتصف شهر يونيو 2020 (العام المقبل)؛ بهدف الحفاظ على مكتسبات القضاء على فيروس سي ضمن مبادرة (١٠٠ مليون صحة)، وذلك حرصا على سلامة المواطنين ومنع انتشار الأمراض المعدية».

احتياج مصر من السرنجات ذاتية التدمير

وأوضح «مجاهد»، في البيان الصادر اليوم الخميس، أن مصر تحتاج نحو 2 مليار سرنجة ذاتية التدمير سنويا، وذلك يستوجب أن تستثمر في هذا المجال المهم، حتى يتم توفير المخزون الاستراتيجي من هذه السرنجات ذاتية التدمير ويتم توفير احتياج مصر منها.

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استثمارات جديدة

وعقدت الدكتورة هالة زايد، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا مع شهاب علوى المستثمر العماني، وفاطمة علوى، لبحث عمليات الاستثمارات التي سوف توفر المستلزمات الطبية وأيضا استثمارات جديدة في مجال صناعة الدواء، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

وحضر الاجتماع الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشؤون الدواء، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة «أكديما».

مبادرة القضاء على فيروس سي

واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مكتسبات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية «١٠٠ مليون صحة»، فضلا عن مجهودات الوزارة وحرصها على دعم صناعة الأدوية، والمستلزمات الطبية، بما يسهم في استمرار نجاح المبادرة.

مجال المستلزمات الطبية

وأيضا استعرضت أهم المجالات الجاذبة للاستثمار في مجال المستلزمات الطبية، مثل السرنجات ذاتية التدمير، القفازات الجراحية، والمحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي، والغسيل البريتوني، إضافة إلى فلاتر الغسيل الكلوي.

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