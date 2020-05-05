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وزيرة الهجرة توضح خطوات إعادة المصريين العالقين في دولة الكويت بالتفاصيل

بواسطة رحاب على
وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم

قالت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن مشكلة المصريين العالقين وهو ملف شديد الأهمية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ بداية ظهور فيروس كورونا وهو يشدد على أن المواطنين المصريين بالخارج أولى الاهتمامات، موجهاً بضرورة العمل على إعادة العالقين في الدول الخارجية.

موقف المصريين العالقين بالكويت

وأكدت السفيرة نبيلة مكرن أنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا ظهور مجموعة من المواطنين المصريين الذين يمكثون في دولة الكويت بصورة مخالفة حيث انتهت التأشيرات الخاصة بهم، لافتة إلى أن اللجنة التي أعدت من قبل رئيس مجلس الوزراء انتهت إلى إعادة المواطنين العالقين ولمن بعد إتمام كافة الاستعدادات لاستيعابهم مع الحفاظ على أمن المواطنين بالداخل والقادم من الدول الخارجية.

مصريين عالقين بالكويت
مصريين عالقين بالكويت

تفاصيل إعادة المصريين العالقين في الكويت

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية لها ببرنامج على مسؤوليتي الذي يعرض على قناة صدى البلد الفضائية مع الإعلامي أحمد موسى أن الإجراءات كانت عديدة وأن شريحة العالقين  في الكويت كانت كبيرة، لافتة إلى أنه لا يمكن أن نشير إليهم بالعالقين حيث أنهم كانوا يخالفون الإقامة بالكويت.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء بها كافة التفاصيل والاستغاثات التي وصلت إلى وزارة الهجرة من قبل المواطنين بالكويت، موضحة أنه تم وضع جدول زمني لكي يعاد فيه المواطنين من دولة الكويت ومن المملكة العربية السعودية أيضاً، مؤكدة أن أعداد العالقين في الدول الخارجية أعداداً كبيرة وأن الدولة لابد لها وأن تستعد جيداً لكي تستقبلهم.

وأشارت السفيرة إلى أن عدد العالقين المخالفين بالكويت بلغ نحو 5300 مواطن، مشيرة إلى أن دولة الكويت أثناء بحث الأمر معها وعدت بأن تعفيهم من العقوبات التي من المفترض تطبيقها على مخالفي الإقامة لديها.

رحاب على

رحاب على، حاصلة على ليسانس أداب، دراسات عليا بكلية التربية جامعة الإسكندرية، شهادة إعلامي المستقبل عقب اجتياز الدورة التدريبية في برنامج بناء القدرات الإعلامية لشباب الإعلاميين

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