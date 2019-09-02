وزير الإسكان المصري| وتصريحات مُبشرة للمواطنين بشأن طرح عدد كبير من الأراضي والوحدات السكنية خلال سبتمبر

المفهوم الواسع للتنمية العمرانية، نطاق أصبحت مصر تسير فيه بقوة منذ العام 2014، وبدأت الدولة تتجه إلى عدة مفاهيم موسعة لا تقتصر فقط على مجرد إنشاء وحدات سكنية ثم منحها للمواطنين، بل جاءت التنمية العمرانية لتشمل شبكة من احدث شبكات الطرق بالمنطقة والعالم، مع تنمية المناطق العشوائية وتحويلها من مناطق غير صالحة للعيش لنماذج عمرانية متطورة، مع تدعيم النمو الاقتصادي كله بمفهوم النمو العمراني وأن تتحول المشاريع العمرانية إلى نقاط جذب للاستثمار العالمي لمصر، وليس أصدق دليل على ذلك إلا العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومنطقة محور قناة السويس، واليوم صرح وزير الإسكان المصري بتصريحات مبشرة جداً للمواطن بمنح مزيد من فرص الاستثمار العقاري عبر الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. فإليكم التفاصيل.







وزير الإسكان المصري يكشف عن مزيد من فرص الاستثمار العقاري خلال سبتمبر

حيث أكد اليوم وزير الإسكان المصري الدكتور عاصم الجزار، أن مصر مُقدمة على مزيد من التطور في النمو العقاري والعمراني، مؤكداً أن مشاريع الدولة في التنمية العمرانية كانت ضرورة حتمية، حيث أشار أن المعمور من مصر لم يكن مناسب أبداً مع حجم السكان، وكان من الضروري زيادة المساحة المعمورة لتتناسب مع ضخامة القاعدة السكنية بجودة تجلب الاستثمار.







وأشار أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان سوف تبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري طرح عدد كبير من فرص الاستثمار العقاري للمواطنين والمستثمرين متمثلة في عدد كبير من الوحدات السكنية وأيضاً قطع الأراضي بمختلف الأنواع والأغراض وذلك بكافة المدن الجديدة، وأكد إن مصر أنجزت 400 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية والآن جار الانتهاء من 210 ألف وحدة سكنية جديدة للإسكان الاجتماعي وسيتم طرحها للمواطنين.

وأكد الوزير في أخبار سارة أيضاً تبشر بتطور ونمو كبير بالقطاع العقاري سوف يخلق رواج كبير بالسوق ويولد العددي من فرص العمل، بوضع آليات ميسرة جداً في عملية الاختيار للأراضي والحصول على الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة لكافة المستثمرين والمطورين العقاريين.





