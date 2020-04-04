وزير الإعلام حظر التجوال الكلي سيكلف الدولة خسائر فادحة ولن يطبق إلا في حال تفاقم الأزمة وانتشار فيروس كورونا

وضح وزير الإعلام أسامة هيكل سبب عدم تطبيق حظر التجوال الكلي، وذلك باعتباره سيكون أكثر فاعلية من الحظر الجزئي الذي تطبق الدولة في الوقت الراهن من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أشار أن فرض الحظر الكلي في البلاد سوف يتسبب في سوء الأوضاع الاقتصادية ويكبيد الدولة خساىر مالية فادحة.

وأكد هيكل في مداخلة هاتفية في برنامج” المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي الكبير “محمد على خير” أن حظر التجوال الكلي بالرغم من أن فاعليته في مكافحة أنتشار فيروس كورونا ستكون أفضل من تطبيق الحظر الجزئي على المواطنين، إلا أن الحظر الكلي سيتسبب في إيقاف عجلة الإنتاج ومؤسسات الدولة وتكون حصيلة الاقتصاد صفر .

تطبيق حظر التجوال الكلي في حالة فقد السيطرة على انتشار فيروس كورونا

وأضاف وزير الإعلام أن تطبيق حظر التجوال الكلي وارد في حال إذا ارتفع عدد الإصابات بالفيروس بشكل خطير، وخرج الأمر عن الشيطرة، وأشار أن الوضع في الوقت الحالى لا يستدعي تطبيق الحظر الكلي، وذلك يرجع إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المصريين لم يبلغ خط الخطر حتى الآن .

وأوضح هيكل أنه يتم التعامل بشكل تدريجي مع الموقف بسبب تداعيات الحالة، وعلق قائلاً إحنا عاملين خطة بإجراءات تصاعدية تصل لحد الحظر الكلي في حالة وصول المنحنى التصاعدي للإصابات بصورة يصعب السيطرة عليها، وده معناه الكل هيفضل في بيته والاقتصاد هيكون صفر”.

وفي نهاية حديثه شدد على ضرورة التزام المواطنين بتنفيذ قرار حظر التجوال والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وذلك من أجل الحفاظ على السيطرة على الأزمة الحالية وعدم بلوغ حد الإصابات بالفيروس لإرقام خطيرة يترتب عليها أتخاذ قرارات وقائية مشدده قد يكون لها تأثير سلبي على الجانب الآخر من متطلبات الحياة، كما أشاد بدور الأطباء معبرا عن أنهم حماة الوطن يسبب وجودهم في الصفوف الأولى في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا التي تعاني منها جميع دول العالم .