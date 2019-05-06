وزير التعليم لـ المالية: “عاوز 11 مليار جنيه ومن غيرهم مش هاكمل”..تفاصيل مشروع الموازنة العامة

قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب اليوم: “عاوز من وزارة المالية 11 مليار جنيه ومن غيرهم مش هاكمل” ضمن مشروع الموازنة العامة، حيث أعرب عن استيائه من موقف المالية تجاه مشروع تطوير التعليم واحتياجات الوزارة من مصاريف ومبالغ، الأمر الذي جعله يطلب علانية لمشاريع التطوير ومصاريف ولوزام أساسية في وزارة التعليم في مصر التي تقع ضمن الاعتمادات اللازمة بمشروع الموازنة العامة للبلاد السنة المالية 2019 – 2020.

وزير التعليم يوضع احتياجات الوزارة من مصاريف تبلغ 11 مليار من وزارة المالية

قال طارق شوقي وزير التعليم : أن الوزارة تحتاج 11 مليار، وإنه يستعجب من موقف وزارة المالية أنها لم توافق على هذا المبلغ المطلوب نحو مشروعات التعليم، وأوضح إذا لم نأخذ المبلغ المطلوب “الوزارة سوف تغلق” موضحاً أن هذا لم يكن تهديداً على الإطلاق بل هو في أشد الحاجة إلى تلك المبلغ للوازم ضرورية أساسية ليست رفاهية وتتضمن في عدة نقاط على النحو التالية:-

تفاصيل المبلغ المطلوب لوزارة التعليم

تحتاج وزارة التعليم مبلغ 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين وينقسم إلى:-

39 مليار بين المقترح والمعتمد.

16 مليار لـ زيادة المرتبات.

4.9 مليار جنيه تطوير للتابلت وشبكات الإنترنت، بالإضافة إلى 800 مليون جنيه للكتب الدراسية.

4.6 مليار جنية للمباني التعليمية.

12.7 مليار جنيه تندرج تحت طلبات مصاريف المديريات وديوان عام الوزارة.

وفي هذا الصدد تناقش اللجنة المبلغ المطلوب من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والموازنة المقدة عن تطوير التعليم والبرامج المقترحة ضمن استكمال الموازنة العامة للدولة بشأن العام المالي هذه السنة.