وزير التعليم: هناك 3 بدائل لامتحان أولى ثانوي ولا داعى للقلق

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن هناك ثلاث بدائل لامتحان أولى ثانوي الإلكتروني وهى بدائل سرية لن يتم الإفصاح عنها الآن بهدف التأمين ووجه رسالة لأولياء الأمور والطلاب بأنه لا داعى للقلق وأن الوزارة وضعت جميع الحلول والبدائل وأن جميع الخطوات التى وضعتها الوزارة مدروسة والهدف من التجربة هو تعويد الطلاب على أسلوب تعليم مختلف وهذا هو أساس التطوير.

وقد أطلق الدكتور طارق شوقي عدد من التصريحات بهدف طمأنة الطلاب وأولياء الأمور ومنها أنه لا داعى للقلق نحن وضعنا جميع الحلول والبدائل، وإن شاء الله نرى منظومة رائعة عمل على نجاحها المئات من المخلصين فى مصر، ويجب أن نتفاءل خيراً، وأنه واثق فى جميع المعلمين وبإذن الله سوف ننجح لننقل التعليم ألحكومي نقله كبيرة إلى مصاف الدول التى سبقتنا وأن التجربة سوف تنجح.

وأكد الدكتور طارق شوقي بأن الطالب لن يضار أبداً بأي شكل من الأشكال، وشدد على أننا سوف نكافئ المخلصين وسوف نضرب بيد من حديد على كل من يتقاعس أو يُفسد العملية التعليمية، صرح بأننا لا نعتمد على تقارير المديريات التعليمية التى تفيد دائما بأن كله تمام وأن العاملين بالوزارة على الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي يرون الشبكة بشكل مركزي ويعلمون كل صغيرة وكبيرة.

جاءت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عبر مجموعات تطبيق الواتساب وطالب من المديريات التعليمية التأكد من صلاحية وجاهزية التابلت الخاص بكل طالب بطريقتها وذلك لمصلحة الطالب، جاء ذلك بعد تداول أنباء عن قيام بعض المديريات التعليمية بتوقيع إقرار على طلاب الصف الأول الثانوي بأن التابلت جاهز لأداء امتحان شهر مايو وجاهزيته للدخول على منصة الامتحان الإلكتروني الذى سيعقد اعتباراً من 19 مايو وحتى 30 مايو 2019.

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