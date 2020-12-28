وزير التعليم يحسم موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد قرارات الحكومة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف إقامة امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد مطالب بتأجيل الامتحانات أو الاعتماد علي الأبحاث أسوة بالعام الماضي بسبب زيادة أعداد الخاصة بالموجة الثانية لفيروس كورونا في الأيام الحالية خوفا علي الطلاب من الإصابة.

وعرض الدكتور شوقي، خلال مشاركته أمس الأحد، في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحضره عدد من الوزراء والمسئولين عبر تقنية الفيديو كونفرانس وحضرته أيضا اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي لجميع المراحلة التعليمية.

عقد الامتحانات بإجراءات احترازية

وأكد وزير التعليم في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أن الامتحانات الخاصة بالطلاب لجميع المراحل ستعقد في موعدها وفقا للخطة الموضوعة، ويتم تطبيق فيها جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن سلامة الطلاب والمعلمين وجميع أفراد العملية التعليمية المشاركة في الامتحانات في المقام الأول.

كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع اللجنة العليا لفيروس كورونا، موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات، وخطة الوزارة في ما سيتم اتخاذه من إجراءات وقائية واحترازية للتعامل مع جائحة كورونا.

قرارات مجلس الوزراء للتصدي لفيروس كورونا

وكانت اللجنة العليا لأزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي يترأسها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدرت أمس الأحد عدد من القرارات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ وجاءت القرارات علي النحو التالي: