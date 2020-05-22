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وزير التعليم يعلن رسميا عن موعد نتيجة كلا من الصف الأول والثاني الثانوي

بواسطة سامي علي
وزير التعليم يعلن رسميا عن موعد نتيجة كلا من الصف الأول والثاني الثانوي وزير التعليم يعلن رسميا عن موعد نتيجة كلا من الصف الأول والثاني الثانوي

أعلن وزير لتعليم الدكتور طارق شوقي أن نتائج الامتحانات إلكترونيا مثلما أجراها كلا من طلاب اصف الأول والثاني الثانوي بشكل إلكتروني نتيجة للظروف التي تواجهها الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد جاء هذا القرار  من قبل الوزير في بداية أزمة كورونا، عندما أعلن عن تعليق الدراسة تجنبا لإصابة الطلاب بالفيروس وحفاظا على أبناءنا الطلاب.

وزير التعليم يعلن رسميا موعد إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي

واكتفى الدكتور” طارق شوقي” بعمل الطلاب للأبحاث ورقيا ويتم تقديمها للمدارس أو إلكترونيا كبديل للامتحانات، وقرر أن يتم امتحانات إلكترونية لكلا من الصفين الأول والثاني الثانوي، وقد أرسلت وزراة التربية والتعليم خطاب رسمي بالأمس، قد قرر فيه الدكتور طارق شوقي إجراء امتحانات الدور الثاني يوم 21 يونيو القادم لطلاب جميع سنوات النقل الذين لم يحضروا  امتحانات الترم الأول لظروف قهرية.

ووجه وزير التعليم أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس عن طريق تطهير اللجان، حيث سيكون الامتحان تحريري ومرة واحدة فقط في جميع المواد، وسيكون في ما تم دراسته حتى موعد تعليق الدراسة 15 مايو الماضي.

وزير التعليم يعلن رسميا عن موعد نتيجة كلا من الصف الأول والثاني الثانوي
وزير التعليم يعلن رسميا عن موعد نتيجة كلا من الصف الأول والثاني الثانوي

وقد اعلن وزير التعليم اليوم الجمعة الموافق 23 مايو عن موعد إعلان نتيجة كلا من الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل رسمي عقب إجازة  عيد الفطر المبارك، وأعلن ذلك من خلال منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.

سامي علي

صحفي وكاتب بموقع نجوم مصرية ومتابع لجميع الأخبار المحلية والعالمية وخاصة الأخبار الرياضية على مستوى العالم

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