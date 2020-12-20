موعد الامتحانات ورفع الغياب.. قرارات حاسمة من وزير التعليم

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الأحد، كتابا دوريا حمل رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، يحوي العديد من القرارات لتحديد نظام التقييم والدراسة، خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021/2020. وفي بيان رسمي، أكد طارق شوقي، أن الكتاب الدوري جاء حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب، لإنهاء الفصل الدراسي الأول بشكل جيد​.

رفع الغياب وتحديد موعد الامتحانات

شمل الكتاب الدوري العديد من القرارات، نرصدها في النقاط التالية:

قرر وزير التعليم، عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب (رفع الغياب).

قرر وزير التعليم استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور.

قرر وزير التعليم استمرار العمل بمجموعات التقوية في المدارس.

قرر وزير التعليم استكمال الدراسة لمدة 3 أسابيع، اعتبارا من اليوم الأحد.

قرر وزير التعليم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بدءا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.

تحديد منهج الفصل الدراسي الأول