موعد الامتحانات ورفع الغياب.. قرارات حاسمة من وزير التعليم

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الأحد، كتابا دوريا حمل رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، يحوي العديد من القرارات لتحديد نظام التقييم والدراسة، خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021/2020. وفي بيان رسمي، أكد طارق شوقي، أن الكتاب الدوري جاء حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب، لإنهاء الفصل الدراسي الأول بشكل جيد.
رفع الغياب وتحديد موعد الامتحانات
شمل الكتاب الدوري العديد من القرارات، نرصدها في النقاط التالية:
- قرر وزير التعليم، عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب (رفع الغياب).
- قرر وزير التعليم استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور.
- قرر وزير التعليم استمرار العمل بمجموعات التقوية في المدارس.
- قرر وزير التعليم استكمال الدراسة لمدة 3 أسابيع، اعتبارا من اليوم الأحد.
- قرر وزير التعليم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بدءا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.
تحديد منهج الفصل الدراسي الأول
- قرر وزير التعليم إلزام المدارس بتوجيه الطلاب لمتابعة قناتي مدرستنا (1) و(2)، وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، وكذلك المنصات الإلكترونية، التي تحتوي على مناهج دراسية.
- قرر وزير التعليم إعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال التباعد الاجتماعي.
- قرر وزير التعليم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول كامًلا من خلال اختبار تحريري.
- قرر وزير التعليم أن تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.
- قرر وزير التعليم أن تعقد الامتحانات على مستوى المديرية للصف الثالث الإعدادي.
- قرر وزير التعليم أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا.
- قرر وزير التعليم إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائي، على الموقع الرسمي للوزارة.
- قرر وزير التعليم أن عدم إجراء امتحانات بالصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي، وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ.