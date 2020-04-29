وزير التعليم يُعلن إجراءات ومواعيد تسليم أبحاث الطلاب

صرح الدكتور طارق شوى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه سيتم يوم السبت الموافق 2 مايو الإعلان عن إجراءات وطريقة ومواعيد تسليم أبحاث الطلاب لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادى، وكذلك أبحاث الصفين الأول والثاني الثانوي الفنى للتعليم الفنى التجاري والصناعيى والزراعى والفندقى والتعليم التكنولوجى والتعليم المزدوج بانظمته المختلفة الثلاث سنوات والخمس سنوات.

وأكد وزير التربية والتعليم بأن ما يتم تداوله من خلال صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية عن طرق واجراءات تسليم الأبحاث غير صحيح بالمرة وأن وزارة التربية والتعليم ستعلن عن طريقة تسليم الأبحاث ورقاً أو رقمياً.

وأضاف الدكتور طارق شوقى بأن الطالب سوف يحصل على 100% فى كل مادة “الدرجة النهائية” عن الفصل الدراسى الثاني وتضاف هذه الدرجات على درجات الفصل الدراسي الأول ويتم تنسيق المرحلة الثانوية وذلك بخصوص الشهادة الاعدادية والصف الثالث الإعدادى.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بأنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الاعدادى فإن الطالب سيتقدم ببحث واحد فى كل المواد وليس بحث فى كل مادة وأن الطالب سيختار بحث واحد من الأبحاث التالية “البيئة أو تحسين البيئة العلمة والتكنولوجية، أو الزيادة السكانية والأمن الغذائي”.

كما أن الوزارة قد أعلنت من قبل جدول المشروعات البحثية لجميع الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادى وأن تقديم البحث يعتبر شرط لانتقال الطالب من الصف الحالى للصفوف الأعلى مباشرة، وأن الوزارة ستقبل جميع الأبحاث التى يقدمها الطلاب.