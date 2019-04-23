وزير التمويل يعلن إضافة عشرات الشوادر والسيارات المتنقلة إلى معارض أهلا رمضان ويعلن نسب التخفيضات على السلع

على هامش افتتاح معرض “أهلا رمضان”، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، ينطلق هذا العام بمشاركة أكثر من 180 مصنع ومنتج، مضيفا أن الاستعداد لشهر رمضان لن يكون قاصرا على معارض “أهلا رمضان”، وإنما سيشمل شوادر وسيارات متنقلة، وقد أوضح الوزير عدد هذه الشوادر، ونسب التخفيضات على السلع في المعارض والشوادر المزمع إقامتها.

عدد الشوادر ونسب التخفيضات على السلع

وقد صرح الدكتور علي مصيلحي بأن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق عشرات السيارات المتنقلة في أنحاء مصر لتوفير السلع للمواطنين، وسوف تكون هذه السيارات بالتنسيق مع المنافذ المتحركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة لسيارات الشركات التابعة للوزارة، وذلك بهدف لتغطية المدن والقرى وأي مناطق التي لا تتوفر بها منافذ دائمة لمعرض “سوبر ماركت أهلا رمضان”.

وأضاف الوزير أن الأمر لن يقتصر على معارض أهلا رمضان، حيث من المقرر إنشاء نحو 183 شادرا على مستوى الجمهورية.

وعن التخفيضات على السلع، قال الوزير أن نسب التخفيض تتراوح ما بين 18 إلى 20%، كما توفر بعض الشركات عروضا على المنتجات بنسب تخفيض أكبر تصل إلى 30%.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بافتتاح معرض أهلا رمضان المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمرافقة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وسيفتتح المعرض غدا الأربعاء 24 أبريل أمام الجمهور، وذلك من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء.

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