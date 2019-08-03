وزير التموين يكشف أكبر بطاقة تموين تضم 33 فرداً في محافظة الشرقية

بدأت المرحلة الرابعة من فرز البطاقات واذالة الغير مستحقين الدعم في ظل سعي وزارة التموين لإيصال الدعم إلى مستحقيه، وكشف وزير التمزين في المؤتمر الصحفي عن الآليات الجديدة لحذف الغير مستحقين للدعم ويزاحمون محدودي الدخل في الحصول على السلع التموينية الخاصة بهم وأثناء الفرز تم الكشف عن أكبر بطاقة تموين تضم 33 فرداً مما أثار الشك لدى الموظفين في المنظومة،

ومع متابعة البطاقة والكشف عن صلاحيتها بعد أن أثارت الشك بوجود خطأ في السيستم الخاص ببطاقات التموين، ولكن تفاجأ الجميع أن البطاقة سليمة وأن بالفعل عليها 33 فرداً فهي لجد مُسن من محافظة الشرقية فكان قد أضاف أولاده وأحفاده بالكامل على بطاقة التموين، وبالفعل هناك الكثير من الناس في المجتمعات الريفية يرون الفصل في البطاقات التموينية عيباً ولكن هذا غير صحيحاً، ودعا وزير التموين أصحاب البطاقات من هذا النوع إلى ضرورة إجراء فصل اجتماعي والذي تتيحه وزارة التموين بشكل دائم ولم يستغرق من الوقت أكثر من 15 يوماً.

شروط حذف الغير مستحقين

أعلنت وزارة التموين عن محددات ومعايير الحذف من بطاقات التموين والتي تأتي على النحو التالي:

1 – أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا. 2 – الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات. 3 – الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه. 4 – الاسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه. 5 – الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013. 6 – الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا. 7 – الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه. 8 – استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه. 9 – الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه. 10 – الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه. 11 – الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه

فكل من تنطبق عليهم هذه الشروط لا يستحقون الدعم فهم لديهم دخل كبير ولا يجوز أن تعطيهم الدولة الدعم وأن يتم اضافة المواليد الجدد للمستحقين الدعم، وذلك في ظل الدولة لإيصال الدعم إلى مستحقيه ومساعدة محدودي الدخل.