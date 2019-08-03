وزير التموين يُعلن عن الأسباب التي تؤدي للحذف من بطاقة الدعم وفق معايير المرحلة الرابعة| 12 شرط تعرف عليهم

قررت الدولة المصرية وفق التعامل طويل الأمد من اجل إعادة تشكيل منظومة الدعم العيني بحيث تكفل وصول الدعم فعلياً لمستحقيه أن تقوم بعملية تنقية للبطاقات على عدة مراحل، واليوم ومنذ قليل انتهت وزارة التموين المصرية من وضح وتوضيح الآليات والأسباب التي إن تحققت تؤدي لخروج الشخص من منظومة الدعم عبر بطاقة التموين، للسلع العينية.

وأشار الوزير بالوقت نفسه بعد الإعلان عن تلك الشروط والأسباب المؤدية للخروج من بطاقة التموين، أن الوزارة لم تقم مُطلقاً حتى الساعة بحذف أي شخص ثبت عدم أحقيته للدعم وفق تلك الشروط، وتنتظر حتى انتهاء تقديم التظلمات من قبل المحذوفين بشكل تام، وذلك وفق مُهلة وضعتها حتى نهاية الشهر الجاري، وفيما يلي نُقدم لكم تلك الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة للحذف من البطاقة.

شروط الحذف من بطاقة التموين المرحلة الرابعة

حيث عقد اليوم السبت الدكتور علي مصيلحي وزير التموين المصري للكشف عن العديد من القرارات الهامة المتعلقة بالدعم العيني عن طريق بطاقة التموين، والحذف منها وفق شروط محددة، وتطرق أيضا لعملية إضافة المواليد الجدد للبطاقة، ونحن سوق نعرض لكم تلك التفاصيل كما وردت عن الوزير رسمياً.

حيث تمثلت الشروط التي وضعتها وزارة التموين بمصر، لحذف الشخص من بطاقة التموين بشكل نهائي، وذلك إعمالاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ولكي يصل الدعم للمستحق فعلاً وتمثلت تلك الشروط في 12 شرط هم:

إذا وصل استهلاك الأسرة الواحدة لمعدل 1000 كيلو وات من الكهرباء.

أن تمتلك الأسرة أكثر من ثلاث سيارات وذلك للأسرة الواحدة أو الفرد طبعاً.

تمتلك الأسرة معدل للقيمة المضافة يزيد عن 200 ألف جنيه مصري.

الأسرة مستحق عليها ضرائب أكثر من معدل 100 ألف جنيه.

تمتلك الأسرة سيارة واحدة فارهة تتخطى موديل 2013.

تمتلك الأسرة أراضي زراعية تتخطى 15 فدان.

على الأسرة جمارك للصادرات تفوق 100 ألف جنيه.

مجموع استهلاك الموبايل شهرياً للأسرة يتعدى 800 جنيه.

تدفع الأسرة مصاريف مدرسة تزيد عن 50 ألف جنيه.

أحد أفراد الأسرة يتقاضى راتب حكومي يزيد عن 15 ألف جنيه.

الأسرة مستحق عليها جمارك واردات تفوق 100 ألف جنيه.

ثم تطرق الوزير لعملية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، وأكد أن عصر الإضافة العشوائية انتهى، ولن يضاف إلى البطاقة غير المواليد المستحقين فقط لدعم الدولة العيني، مؤكداً أن الحد الأقصى لإضافة المواليد لن يزيد عن كون المستفيدين من البطاقة 4 أفراد فقط.