وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل تحصيل رسوم النظافة.. والقيمة المتوقعة

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير| كانون الثاني 2020، حقيقة إلغاء تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لافتا إلى أن رسوم فاتورة الكهرباء ما زالت قيد المناقشة مع مجلس الوزراء المصري الذي يرأسه الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مستمرة في تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء لحين وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم النظافة بشكل منفرد، سواء من خلال شركة خاصة أو إسنادها إلى الوحدات المحلية في مختلف المحافظات بعد تدريب العاملين بالمحليات، وذلك بعدما أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن شهر يونيو| حزيران القادم للعام الجاري 2020، سيشهد خروج أخر فاتورة كهرباء للمواطنين في مصر مسجل فيها رسوم النظافة.

تفاصيل تحصيل رسوم النظافة بداية من شهر يونيو

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد في تصريحات له، أن موضوع تحصيل رسوم النظافة جار دراسته من قِبل الوزارة على مدار الشهور الستة المقبلة بهدف تحديد الجهة التي سيُسند لها تحصيل تلك الرسوم، أو الإبقاء على تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، مشيرا إلى أن سيتم مراعاة البعد الاجتماعي في قيمة رسوم النظافة التي سيتم تحصيلها بطريقة جديدة بدايةً من شهر يونيو| حزيران القادم، حيث تصل أسعارها لـ30 جنيهًا في بعض المناطق، إلا أن المناطق الأخرى البسيطة والقرى لن تعامل معاملة المناطق الراقية في قيمة رسوم النظافة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

قيمة تحصيل رسوم النظافة بداية من شهر يونيو

وزير التنمية المحلية المصري أوضح أنه تم رفع 14 مليون طن مخلفات قمامة خلال الفترة الماضية من حصيلة تراكمات تاريخية للقمامة تصل إلى نحو 28 مليون طن في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا على استمرار حملات توعية المواطنين بمنظومة النظافة، مطالبًا المواطنين في المقام الأول بالحفاظ على البيئة ونظافة البيئة.