وزير الكهرباء في رده على طلبات الإحاطة بالبرلمان | لا توصيل للكهرباء دون دهان المنازل وزيادة الأسعار أنقذت موازنة الوزارة

تصريحات هامة أدلى بيها اليوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك أثناء رده على طلبات الإحاطة التي تم تقديمها له من قبل البرلمان، خلال حضوره اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري اليوم، ولقد وصل وزير الكهرباء المصري إلى مقر المجلس منذ ما يقرب من ساعة لحضور اجتماع اللجنة والرد على طلبات وتساؤلات الأعضاء .

وجاءت الإجابات من قبل وزير الكهرباء واضحة وهامة وتناقش العديد من النقاط الاستراتيجية التي تهم المواطن المصري، خاصة فيما يتعلق بالزيادات الأخيرة بأسعار الكهرباء، وأيضاً فيما يخص عدم توصيل الكهرباء لبعض المنازل وهو السؤال الذي طرحه أحد النواب .. فإليكم التفاصيل .

تصريحات وزير الكهرباء المصري اليوم أمام البرلمان

حيث أكد وزير الكهرباء المصري اليوم المهندس محمد شاكر داخل مقر مجلس النواب، أن الوزارة لجأت للزيادات الأخير بالأسعار وذلك لتجنب العجز الكبير الذي كان سوف يُصيب الموازنة والذي كان سيصل إلى 33 مليار جنيه، وأكد أن العجز الحالي بموازنة الوزارة 16 مليار جنيه، ويرجع نسبة كبيرة لهذا العجز الحاصل بسبب تأخير سداد الفواتير ووجود مستحقات متأخرة .

وفي رد الوزير على طلب إحاطة من قبل النائبة البرلمانية ” ثريا الشيخ ” عن عدم توصيل التيار الكهربائي لبعض الوحدات السكنية بمنطقة ” شبرا الخيمة ” جاء كلام الوزير في هذا الصدد مؤكداً أنه ووفق القانون لا يمكن توصيل التيار الكهربائي لمباني مخالفة للقرار الخاص بعد دهان واجهات المنازل، وهو ما حادث بالوحدات السكنية المذكورة، وأضاف قائلاً أن الوزارة لا يمكنها توصيل التيار لمنازل لم تُدهن واجهتها .