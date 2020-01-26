وزير الكهرباء يقرر وقف العمل بنظام الممارسة وتركيب عدادات كودية إجبارية للمخالفين

في إطار سعي الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء للحد من المخالفات وسرقة التيار الكهربائي، قرر الدكتور “محمد شاكر” وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقف العمل بنظام الممارسة بالنسبة لسارقي التيار الكهربائي والمخالفين، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من شهر فبراير القادم.

إيقاف العمل بنظام الممارسة لسارقي التيار الكهربائي والمخالفين

جاء قرار وزير الكهرباء بإيقاف العمل بنظام الممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي اعتباراً من فبراير المُقبل، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، حيث قرر المجلس برئاسة المهندس “مصطفى مدبولي” تركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المباني والمنشآت التي تم توصيل الكهرباء إلى بطرق غير رسمية أو قانونية وذلك لحين تقنين أوضاع تلك المنشآت.

وأشار الدكتور “محمد شاكر” وزير الكهرباء إلى أنه سيتم تركيب عداد كودي إجباري لجميع المواطنين الذين يعتمدون على نظام الممارسة.

تركيب 2 مليون عداد كودي بالمناطق العشوائية والمخالفة

أوضح “شاكر” أن شركات توزيع الكهرباء بالجمهورية تمكنت من تركيب حوالي 2 مليون عداد كودي مسبوق الدفع بالمناطق المخالفة والعشوائية، وهو ما مكَّن الوزارة من الحد من الخسائر المالية الناجمة عن سرقة التيار الكهربائي بصورة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على وقف العمل بنظام الممارسة بجميع شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، وتركيب عدادات كودية إجبارية للمخالفين، من خلال إعادة تفعيل القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء برقم 886 لعام 2016، والي تم تعديله بالقرار رقم 231 لعام 2018، والذي يتضمن تركيب عدادات كودية إجبارية مؤقتة لجميع المنشآت والمباني التي تم توصيل الكهرباء إلى بطريقة قانونية لحين تقنين أوضاعها.