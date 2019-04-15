وزير الكهرباء يكشف عن الحالة التي ستنخفض فيها أسعار فواتير الكهرباء في مصر

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستكون في شهر يوليو المقبل، كما هو متبع كل منذ الإعلان عن خطة رفع الدعم عن الكهرباء التي اتبعتها الحكومة منذ عام 2014، حيث تتضمن خطة رفع الدعم عن الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء بشكل تدريجي سنوياً إلى أن يتم رفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار الكهرباء لتوجيه أوجه الدعم على الكهرباء إلى القطاعات الخدمية من تعليم وصحة.

انخفاض أسعار فواتير الكهرباء:-

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن أسعار الكهرباء تعتمد على تكلفة الوقود بنسبة 60%، والتي تعتمد على سعر الدولار، ولهذا فإنه إذا انخفض سعر الدولار العام المقبل، فإن تكلفة إنتاج الكهرباء سوف تنخفض أيضاُ، وبالتالي انخفاض سعر البيع للمستهلك.

وأضاف وزير الكهرباء والطافة المتجددة بأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سوف تكون طفيفة جداً وغير ملموسة للفئات قليلة الاستهلاك، وهم فئة محدودي الدخل.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن من يعنيه فقط هم الفئات قليلة الاستهلاك لأنهم يمثلون طبقة محدودي الدخل خلال الدراسة التي يقوم بها حالياً جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وكشف وزير الكهرباء والطافة المتجددة بأن الفئات الكثيرة الاستهلاك للكهرباء هي التي سوف تشعر بالزيادة الجديدة المقررة في أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، وأن الهدف من خطة رفع الدعم عن الكهرباء هو حصول فئة محدودي الدخل على أكبر نسبة من الدعم.

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