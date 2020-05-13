وزير النقل يكشف خطة الوزارة لحل أزمة السكة الحديد في العيد (فيديو)

أكد وزير النقل الدكتور كامل الوزير، على أن الوزارة تعمل جاهدة في الوقت الحالي من أجل حل أزمات ومشاكل السكة الحديد خلال فترة عيد الفطر المقبلة والتي يكثر فيها التردد على القطارات المختلفة والسفر من مكان لآخر، مشددا على أن الوزارة عملت على حل كل الأزمات التي كانت تحدث خلال الفترة الماضية.

وزير النقل يكشف إجراءات الدولة لحل أزمة السكة الحديد

وقال وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن هناك عدد من المشاكل التي تم حلها خلال الأيام الجارية من أجل التسهيل الحركة على المواطنين خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال عيد الفطر ومن أبرز المشاكل التي تم حلها:

حل أزمة التذاكر والسوق السوداء. إضافة قطارات جديدة لمنع تأخر القطارات. منع أي تجمعات على أماكن بيع التذاكر بعد أزمة السنبلاوين. التأكيد على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لحماية المواطنين من كورونا.