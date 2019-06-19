وصايا شيخ الأزهر لمحمد صلاح فخر العرب ووعد من محمد صلاح بتنفيذ التعليمات.. تفاصيل المكالمة

تلقى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب اتصال هاتفي مساء الثلاثاء من فخر العرب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، وعبر محمد صلاح عن سعادته الغامرة باتصاله بشيخ الأزهر الذي يكن له كل الاحترام والتقدير، ومن جانبه رحب شيخ الأزهر بمكالمة النجم الدولي الكبير محمد صلاح الذي أوصاه بثلاث وصايا وهي نصائح لفخر العرب ليستمر في التقدم والارتقاء.

تفاصيل اتصال صلاح بشيخ الأزهر

بعد أن رحب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمحمد صلاح وبالمكالمة الهاتفية وجه شيخ الأزهر بعض النصائح لمحمد صلاح والذي وصفه بالابن الخلوق والقدوة المتميزة للشباب وأوصاه بالاتي:

أن يتمسك بالتواضع دائما فهو سبيل الارتقاء.

أن يستمر في اسداء الخير وحب الفقراء.

مساعدة المحتاجين والضعفاء.

وأشاد فضيلة الشيخ أحمد الطيب بأخلاق محمد صلاح والذي يعتبره قدوة الشباب الذي يعيش في المجتمعات الغربية ويحافظ بتعاليم الدين الاسلامي، وأن محمد صلاح رسالة كبيرة للعالم الغربي مشيداً بأخلاقه وتمثيله المشرف ودعا له بالتوفيق والسداد.

وعد محمد صلاح

وعد محمد صلاح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن ينفذ تعليماته وأن يبقى على العهد والتمسك بالوصايا الكبيرة التي يعمل بها دائما وأن يجتهد ليظل عن حسن ظن فضيلته والداعمين له ولأهله ووطنه.