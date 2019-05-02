وظائف البنك الأهلي المصري .. الشروط ورابط التقديم

أعلن اليوم البنك الأهلي المصري أحد أكبر وأهم البنوك المصرية، عن حاجته لشغل عدة وظائف بمجموعة من فروعة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه تفاصيل الإعلان من حيث التخصصات المطلوبة، وشروط التقدم والقبول للوظائف، وكذلك رابط التقديم على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، من خلال قسم التوظيف وقبول نماذج التقديم على الوظائف.

التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي المصري

حدد البنك مجموعة من التخصصات والكليات المطلوبة للتعيين، وأشترط أن يكون المتقدم من حديثي التخرج للدفعات 2015 ،2016، 2017، 2018، وهذه التخصصات هي:-

خريجي كلية التجارة وما يعادلها.

تخصصات (إدارة الأعمال، إدارة البنوك، إدارة الموارد البشرية، الاقتصاد وما يعادلها).

كليات علوم الحاسب

خريجي هندسة حاسبات.

خريجي كليات الحقوق.

الشروط العامة للتقدم لوظائف البنك الأهلي المصري

هذا وقد أشترط البنك مجموعة من الشروط فيمن يرغب في التقدم لشغل أي من الوظائف المتاحة والمطلوبة وهذه الشروط هي:-

حصول المتقدم على درجة البكالريوس أو ما يعادلها من أحد الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولية.

حصول المتقدم على تقدير جيد بحد أدني كتقدير عام.

عدم وجود أقارب للمتقدم من موظفي البنك حتى الدرجة الثالثة.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 عام في وقت التعيين.

أن يكون محل الإقامة للمتقدم مطابق للموجود ببطاقة الرقم القومي.

وأخيرا حدد البنك الرابط التالي www.nbe.com.eg للتقديم وملئ بطاقات الترشح، مع أطيب تمنياتنا للجميع بالنجاح والقبول.

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