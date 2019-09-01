وظائف الجمارك للعاملين بالدولة وفق لشروط معينة تعلنها المصلحة

وظائف الجمارك التي تم الإعلان عنها منذ قليل تستهدف العاملين بالدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية وذلك وفق لعدد من الشروط، حيث أعلنت المصلحة منذ قليل عن حاجتها لشغل أماكن شاغرة لديها وذلك بالمناطق الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية، ما عدا ثلاثة محافظات وهي المنيا وأسيوط وسوهاج كذلك في المنطقة الشمالية، وذلك عن طريق انتدابهم من وظائفهم الحالية للعمل بالمصلحة هذا وقد اعتادت الجمارك في كثير من الأحيان على طرح مثل تلك الوظائف بين الحين والاخر.







شروط وظائف الجمارك

ألا يزيد سن المتقدم عن 38 سنة وأن يكون من العاملين بالدولة بنظام الأجور الدائمة وعلى موازنته، وليس من أولئك الذين يتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة، أن يحصل على موافقة جهة العمل الأصلية وكذلك أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في شهادته الجامعية، وأن تكون تقاريره في آخر عامين بتقدير ممتاز، ويجتاز المقابلة الشخصية، أن يقبل بالتوزيع الذي سوف تقره المصلحة للموظفين المقبولون وفي حالة الرفض يُعتبر ذلك عدم موافقة على العمل ويتم الاستبعاد فورًا.







أما عن المستندات المطلوبة فهي بيان حالة وظيفية من جهة العمل، كذلك صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي مختومة ومعتمدة من جهة العمل، هذا بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، وأيضًا إرفاق الطلب الذي يتم التسجيل فيه لكامل بيانات الموظف المتقدم للعمل بـ وظائف الجمارك.

وفيما يتعلق بالوظائف المطلوبة فذلك يتضح من خلال الصورة التالية:





