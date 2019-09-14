وظائف بنك HSBC سبتمبر 2019 الشروط وكيفية التقديم

نشر بنك HSBC إعلانًا يعلن خلاله عن وجود مجموعة من الوظائف متاحة للراغبين والمؤهلين من الجنسين في مصر في كل من فروع القاهرة، وفروع الإسكندرية، وفروح حلوان، ويعتبر بنك اتش اس بي سي من أكبر المؤسسات الخدمية المصرفية والمالية في العالم، حيث يصل عدد عملاءهم ما يزيد عن 40 مليون عميل من خلال أربع شركات عالمية هي الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ، والخدمات المصرفية التجارية ، والخدمات المصرفية العالمية والأسواق ، والخدمات المصرفية الخاصة العالمية، وشبكة البنك تغطي ما يزيد عن 65 دولة ومنطقة في كل من أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، وهدفهم زيادة النمو وربط العملاء بالفرص وأن تتمكن الشركات من الازدهار ومساعدة الناس على تحقيق آمالهم وطموحاتهم، ومتواجدين في مصر منذ عام 1982

Business Banking Relationship Manager

ولابد أن يمتلك الراغب في الوظيفة خمس سنوات من الخبرة على الأقل في العمل، وعلى دراية بالخدمات المصرفية ومكان العمل بحلوان، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.

Sales and Services Officer

وعلى الراغب في التقدم للوظيفة أن يمتلك مهارات التواصل مع العملاء، والعمل سيكون بالإسكندرية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــا.

Head of HR – HSBC Electronic Data Service Delivery

ويشترط في المتقدم الخبرة في مجال العمل، وإجادة مهارات التواصل، ومكان العمل بالقاهرة ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.