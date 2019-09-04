وظائف كارفور مصر الشاغرة التي أعلنت عنها مؤسسة الفُطيم.. إعرف الشروط و المميزات و ميعاد التقديم

أعلنت مؤسسة ماجد الفُطيم للتجزئة والمالكة لسلسة كارفور عن حاجتها لموظفين للعمل في وظائف كارفور الشاغرة، حيث تحتاج الى حوالي 13 نوع من الوظائف للعمل في فروعها في مختلف أنحاء القاهرة، وسوف نعرض لكم الوظائف و الشروط الواجب توافرها .







الوظائف المطلوبة للتعيين الفوري

حددت مؤسسة ماجد الفُطيم الوظائف التالية للتعيين الفوري في وظائف كارفور :







1- كاشير

2- منسقين ممرات

3- فني صيانة

4- شيف سخن

5-موظف استلامات

6- حلواني

7- موظف أمن

8- سمَاك

9- موظف خدمة عملاء

10- بائِع جبن

11- موظف ديكور

12- جزار

13 -منسق ممرات قسم خضروات و فاكهة

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين







حددت مؤسسة ماجد الفُطيم شروط وظائف كارفور الشاغرة وهيا كالآتي :

السن لا يتعدى 35 سنة .

يكون المتقدم من قاطني القاهرة .

المقابلات لفرع ألماظة فقط .

من يرغب في التقدم لأي فرع آخر يتوجه مباشرةاً نحو الفرع المراد التعيين فيه .

يرجى العلم أنه يمكن التقدم لفرع ألماظة خلال أيام الأسبوع من خلال زيارة فرع العبور من 10 صباحاً حتى 4 مساءاً







مميزات الوظيفة

تأمين صحي خاص عائلي .

أرباح سنوية .

فرص للترقي .

تدريبات سنوية للمجتهدين .

مصايف للموظفين .

جوائز شهرية .







و على من يرغب في التقدم لأحد الوظائف في فرع ألماظة يوم الجمعة و السبت 6 و 7 سبتمبر من الساعة 9 صباحاً حتى الرابعة عصراً في مقر إدارة الفُطيم بجوار كارفور المعادي على الطريق الدائري الدور الأول لملئ طلب الإلتحاق و عمل المقابلة الشخصية أو إرسال السيرة الذاتيه على البريد الإلكتروني [email protected] .