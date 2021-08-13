وظائف مصلحة الجمارك لعام 2021 .. شروط ورابط التقديم من هنا

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية، من خلال عقود لمدة عام، للعمل بالدرجة الثالثة في أكثر من 100 وظيفة خالية بالمصلحة، وأكدت الجمارك المصرية أن التقديم لشغل هذه الوظائف مستمر لمدة شهر من خلال رابط التقديم الخاصة بالمصلحة.

الوظائف المطلوبة بمصلحة الجمارك

وشمل الإعلان الوظائف التالية:-

15 مهندس صيانة ثالث.

43 مهندس اتصالات وإلكترونيات.

53 باحث متابعة ثالث ( بشرط أن يكون المتقدمين من الذكور فقط)

رابط التقديم على وظائف مصلحة الجمارك

ويمكن لمن يجد أنه مناسب لشغل هذه الوظائف وينطبق عليه الشروط المعلنة لكل وظيفة حسب التخصص الخاص بها، الدخول على رابط التسجيل من هنا.

شروط شغل الوظائف

يجب أن يكون طالب الوظيفة مصري الجنسية. يشترط أن يكون لائق طبيا. يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام وقت صدور هذا الإعلان. بخصوص وظيفة مهندس صيانة ثالث، يجب أن يكون المتقدم لشغلها حاصل على بكالريوس هندسة بتقدير عام جيد على الأقل في التخصصات التالية (كهرباء قوى – ميكانيكا قوى). بخصوص وظيفة مهندس اتصالات وإلكترونيات ثالث، يجب أن يكون المتقدم لشغلها حاصل على بكالريوس هندسة بتقدير عام جيد على الأقل في التخصصات التالية (حاسب آلي – اتصالات وإلكترونيات – قواعد بيانات وبرمجة). بخصوص وظيفة باحث متابعة ثالث، (للذكور فقط نظرا للعمل على أجهزة تعمل بالإشعاع) يجب أن يكون المتقدم لشغلها حاصل على بكالريوس هندسة تخصص كيمياء أو بكالريوس علوم تخصص (فيزياء – كيمياء) بتقدير عام جيد على الأقل في.